Tiyatro oyunu "Eksik" 19 Ekim'de Fişekhane'de

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği oyunda sahneyi Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca paylaşıyor. “Eksik”, annesinin komada olduğunu haber vermek için yanında kız arkadaşıyla birlikte, babasının Datça’daki çiftlik evine giden Metin’in burada yaşadığı yüzleşmeleri, aile içi hesaplaşmaları ve açığa çıkan sırları hem hüzünlü hem de güldüren bir dille sahneye taşıyor.

Datça’da hiçliğin ortasında bir çiftlik evi… Vazgeçmiş bir baba, çabalayan bir oğul ve yorgun bir sevgili... Yılın en sıcak günü…

Metin, annesinin bir trafik kazası sonucu komada olduğunu haber vermek için babası Kartal’ın yanına, Datça’daki çiftlik evine gelir. Kartal sıcaklardan, Derya telefonun çekmemesinden yakınır. Metin’in ise tek isteği hayatındaki ilişkileri yoluna koymaktır. Yirmi dört saat içinde her şey tepetaklak olur. Geçmişten gelen sırlar, aile içi hesaplaşmalar, gidenler, kalanlar ve zaten hep eksik olanlar… Dramatik ama aynı zamanda komik bir aile olma çabası… Hepimizinki gibi…

Aksel Bonfil’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu “Eksik” oyununda, Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca birlikte rol alıyor. Yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un, uygulayıcı yapımcılığını Omnia’nın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Berçin Mayruk’un, ışık tasarımı Alev Topal’ın, müzikleri ise Tayfun Karatekin’in imzasını taşıyor. “Eksik”, Kadar’ın ilk tiyatro oyunu olarak Arkas Holding, Jungle Kreatif, Mey|Diageo, Ares Media, Altınyıldız Classics ve BMS Mobilya’nın kurumsal destekleriyle sahneye konuyor.

Tek perdelik “Eksik”, sezonun ilk oyunuyla 19 Ekim 2023 Perşembe akşamı saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri Biletinial’dan temin edilebilir.