'Tiyatro fabrikası'nda yeni sezon için kostüm ve dekor mesaisi

Devlet Tiyatroları (DT) bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Teknik Müdürlüğünün Macunköy'deki yerleşkesindeki atölyelerde, tiyatroların "perde" diyeceği ekim ayı öncesi çalışmalar yoğunlaşırken sanatçıları rollerinde en iyi performansa ulaştırmak, seyircileri oyunun büyülü dünyasına götürmek için yaklaşık 300 kişilik bir ekip çaba harcıyor.

Müdürlüğün, kadın ve erkek terzi, şapka ve çiçek, demir, mekanik, marangoz, kundura, peruka ile elektronik atölyelerinin bulunduğu 25 bin metrekarelik alanında straforlardan dev heykeller ve sütunlar, masklar, dönem kıyafetleri, gelinlikler, ayakkabılar, peruk ve şapkalar büyük bir titizlikle hazırlanıyor.

Atölyede ekimde prömiyer yapacak "Sırça Kümes", "Gecenin Karanlığında", "Periferi", "Dr. Jekyll ile Bay Hyde", "Kadınlar İstasyonu" ve "Gazale" (Uzun Gece) oyunlarının kostüm, dekor ve aksesuar hazırlıkları devam ediyor.

Nazi Almanyası'ndaki çingenelerin yaşamını ve karşılaştıkları zorlukları ele alan Periferi oyunu için hazırlanan dönem giysileri, rengarenk kostümler ve farklı tasarımlı şapkalar dikkati çekiyor.