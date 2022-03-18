Tirilye zeytini yetiştiriciliğinin korunması için UNESCO'ya başvuruldu

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tirilye zeytini yetiştiriciliğiyle ilgili geleneksel bilgi, yöntem ve uygulamaların devam etmesi hedefiyle harekete geçildi.

Belediyenin girişimleri sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan ortak araştırma dosyasıyla UNESCO'ya müracaat edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, dünyaca ünlü Tirilye zeytininin korunmasını istediklerini belirtti.

Mudanya'nın zeytin diyarı olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Dağlar, vadiler zeytin yüklü. Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi'ne göre, Tirilye'de 19 yağhane bulunmaktaydı ve yılda 4 bin ton zeytin üretiliyordu. Günümüzde de zeytincilik, Tirilye'nin birinci derecede gelir kaynağıdır. Dünyadaki tek sofralık zeytin türüdür. Yağ oranı yüksek, ince kabuklu ve küçük çekirdeklidir. Çekirdeğinin diğer zeytin türlerine göre daha az pürüzlü olmasıyla da tanınır. Bir zeytinde olması gereken bütün vasıfları üzerinde taşır. Zeytin yetiştiriciliğiyle ilgili geleneksel bilgi, yöntem ve uygulamalar, sadece geçmişte kalmış kültürel ritüeller değil, aynı zamanda günümüzde de Mudanyalılar tarafından yaşatılmaya de