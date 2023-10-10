  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Tiktok akımlarının yeni şarkısı; Maske

Tiktok akımlarının yeni şarkısı; Maske

Yayınlanma:
Tiktok akımlarının yeni şarkısı; Maske
10 dansçı ve papağanla klip çeken Oğuz Saral'dan müzik sektörüne yeni bir şarkı geldi; Maske...

Türk pop müziğinin genç ve iddialı isimlerinden Oğuz Saral, yeni şarkısı "Maske" yi müzikseverlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.

Kendine has sesiyle ve tarzıyla dikkat çeken genç sanatçının yeni şarkısının sözü ve müziği Şükran Burcu Görcün & Fatih Mehmet Görcün imzası taşırken şarkının mix & mastering çalışmalarını ise Özgür Yurtoğlu üstlendi.

Enerjisiyle ve üretkenliğiyle dikkat çeken Oğuz Saral'ın yeni şarkısı "Maske" , farklı ve göndermeli sözleri eşliğinde kısa sürede TikTok akımlarının yeni şarkısı olmaya aday...

Fatih Mehmet Görcün'ün "Nüans" adını taşıyan 4 şarkılık albümünün çıkış şarkısını seslendiren "Oğuz Saral'ın yeni şarkısının yönetmen koltuğunda ise Onur Oğuz oturuyor.

10 profesyonel dansçı ve bir papağanın rol aldığı ilgi çekici sahnelerden oluşan ve görsel bir şova dönüşen sürükleyici klip, İstanbul'da kalabalık bir ekip eşliğinde 1 günde tamamlandı.

Oğuz Saral'ın yeni şarkısı '"Maske, FmG Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Ölüm oyunu
Ölüm oyunu
Şehrin Festivali 212 Photography Istanbul Devam Ediyor
Şehrin Festivali 212 Photography Istanbul Devam Ediyor
İbrahim Tatlıses'in Unutulmaz Performansıyla Dolu Gecesi: İstanbul Günay Restaurant Sahnesinde!
İbrahim Tatlıses'in Unutulmaz Performansıyla Dolu Gecesi: İstanbul Günay Restaurant Sahnesinde!
Trump Sahnesi'nde Büyüleyici Gösteri: Tiyatrokare'nin 'Veda' Oyunu Sahne Aldı!
Trump Sahnesi'nde Büyüleyici Gösteri: Tiyatrokare'nin 'Veda' Oyunu Sahne Aldı!
Tiyatro oyunu "Eksik" 19 Ekim'de Fişekhane'de
Tiyatro oyunu "Eksik" 19 Ekim'de Fişekhane'de
Muhteşem Performansıyla Sercan Er, "Süveyda" Oyunuyla İkinci Sezon İçin Start Veriyor: 20 Ekim'de Kadıköy İkincikat Sahnesinde!
Muhteşem Performansıyla Sercan Er, "Süveyda" Oyunuyla İkinci Sezon İçin Start Veriyor: 20 Ekim'de Kadıköy İkincikat Sahnesinde!
Diyarbakır'ın Tarihî Zenginlikleriyle Buluşun: Sur Kültür Yolu Festivali
Diyarbakır'ın Tarihî Zenginlikleriyle Buluşun: Sur Kültür Yolu Festivali