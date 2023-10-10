Tiktok akımlarının yeni şarkısı; Maske

Türk pop müziğinin genç ve iddialı isimlerinden Oğuz Saral, yeni şarkısı "Maske" yi müzikseverlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.

Kendine has sesiyle ve tarzıyla dikkat çeken genç sanatçının yeni şarkısının sözü ve müziği Şükran Burcu Görcün & Fatih Mehmet Görcün imzası taşırken şarkının mix & mastering çalışmalarını ise Özgür Yurtoğlu üstlendi.

Enerjisiyle ve üretkenliğiyle dikkat çeken Oğuz Saral'ın yeni şarkısı "Maske" , farklı ve göndermeli sözleri eşliğinde kısa sürede TikTok akımlarının yeni şarkısı olmaya aday...

Fatih Mehmet Görcün'ün "Nüans" adını taşıyan 4 şarkılık albümünün çıkış şarkısını seslendiren "Oğuz Saral'ın yeni şarkısının yönetmen koltuğunda ise Onur Oğuz oturuyor.

10 profesyonel dansçı ve bir papağanın rol aldığı ilgi çekici sahnelerden oluşan ve görsel bir şova dönüşen sürükleyici klip, İstanbul'da kalabalık bir ekip eşliğinde 1 günde tamamlandı.

Oğuz Saral'ın yeni şarkısı '"Maske, FmG Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.