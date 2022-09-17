THY ve Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu "Connect" fotoğraf sergisini açtı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Cuma günü seçkin fotoğraf koleksiyonundan oluşan serginin açılışı, Türkiye'nin dünyadaki en önemli diplomatik merkezlerinden biri olan ve geçen eylül ayında New York'ta açılan Türkevi'nde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin tarihinin birçok yönden insanlığın tarihi olduğunu kaydetti.