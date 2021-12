The Matrix serisi, dördüncü filmi 'The Matrix Resurrections' ile geri dönüyor Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un baş rollere, Wachowski Kardeşlerden Lana Wachowski'nin ise yönetmen koltuğuna geri döndüğü 'The Matrix Resurrections' filmi 24 Aralık'ta gösterime girecek.

22 Aralık 2021 Çarşamba 20:44