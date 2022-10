TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri açıklandı

Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Seçici Kurul’da yer alan isimler şöyle: TGC Onur Kurulu adına Adnan Özyalçıner, TGC Denetim Kurulu adına Arif Esen, Meslek kıdemi 30 yılı aşkın Cemiyet Üyeleri adına Ayşegül Dora, Esat Yılmaer, Hüseyin Irmak, TGC Balotaj Kurulu adına Mesude Erşan, TGC Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Turgay Olcayto, yazmanlığa Hüseyin Irmak seçildi.

Oylama sonucunda yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan Andaç Atak, Ayşe Tarman, Azer Bortaçina, Berin Dikmen, Betül Sözen, Can Aksın, Cemil Ciğerim, Coşkun Kartal, Eray Canberk, Hasan Çakkalkurt, Hikmet Altınkaynak, Jan Devletoğlu, Kadir Can, Mehmet Gündüz, Mustafa Dolu, Okay Göçer, Özkan Altıntaş, Süleyman Yağız, Yüksel Hançerli ve Ziya Uçkan Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldüler.

ÖDÜLLERİN TARİHÇESİ

"Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan, 50 yıldan fazla aktif gazetecilik yapan Burhan Felek'in anısına konan ödüller 1983 yılında oluşturuldu. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için 70 yaşından gün alan adayların 50 yılı aşkın süreyle basına hizmet vermiş olmaları şartı aranıyor.

ÖDÜL ALANLARIN KISA BİYOGRAFİLERİ:

ANDAÇ ATAK

1944 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1969 yılında TRT'de muhabir olarak başladı. Aynı kurumda Yayın Denetleme Kurulu üyesi olarak görevini sürdürdü ve aynı kurumdan emekli oldu. İngilizce biliyor. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

AYŞE TARMAN

1942 yılında Ankara’da doğdu. Mesleğe 1972 yılında Hürriyet Haber Ajansı’nda mütercim olarak başladı. Hürriyet Gazetesi, Aktüel, Tempo ve Ekonomist dergilerinde çalıştı. Fransızca ve İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

AZER BORTAÇİNA

1948 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1972 yılında Yeni Ortam’da başladı. Milliyet’te çalıştı. İngilizce biliyor. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

BERİN DİKMEN

1946 yılında İzmir’de doğdu. İzmir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1967 yılında TRT İzmir Radyosu’nda başladı. TRT Yayın Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

BETÜL SÖZEN

1944 yılında Adana’da doğdu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Mesleğe 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda başladı. 1985 yılında emekli olduktan sonra Yeni İstanbul Gazetesi’nde çalıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği‘nin ilk üyelerinden, Bizim Ülke Derneği’nin kurucularından. Evli ve iki çocuk annesi.

CAN AKSIN

1941 yılında Ordu’da doğdu. Mesleğe 1962'de Akşam Gazetesi’nde başladı. Günaydın, Rapor, Ekonomik Bülten, Barometre ve Sabah’ta çalıştı. Akşam Gazetesi’nde Genel Koordinatörlük yaptı. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

CEMİL CİĞERİM

1949 yılında Ordu’da doğdu. Lise mezunu. Mesleğe 1971 yılında, Yeni İstanbul'un Ordu muhabiri olarak başladı. Tercüman, Güneş ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. Halen Cumhuriyet Gazetesi’nin Samsun temsilcisi. “Kesip Sakladıklarım” adlı kitabı yayımlandı. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

COŞKUN KARTAL

1952 yılında Eskişehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat’ı bölümünden mezun oldu. Mesleğe 1969 yılında Eskişehir Sakarya Gazetesi’nde başladı. Sakarya, Son Olay ve Eskişehir gazeteleri ile TRT’de görev yaptı. TRT'de araştırmacı olarak çalıştı. Almanca biliyor. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kart sahibi.

ERAY CANBERK

1940 yılında İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi ile Yüksek Öğretmen Okulu'nun Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinde gördüğü öğrenimini yarıda bıraktı. İlkokul öğretmenliği ve çevirmenlik yaptı, yayınevlerinde çalıştı. Mesleğe 1972 yılında Milliyet Gazetesi’nde başladı. Afşar Timuçin ile birlikte Kavram Yayınevi’ni kurdu, yönetti. Milliyet Çocuk, Bando, Kırmızı Balon gibi çocuk dergilerinde çalıştı. İstanbul’da yazar, çevirmen ve araştırmacı olarak yaşamını sürdürüyor.

HASAN ÇAKKALKURT

1952 yılında Erzincan’da doğdu. İÜ Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Mesleğe 1970 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. Haber Gazetesi’nde Kent Haberleri Servisi’ni yönetti. Milliyet’te çalıştı. Posta, Milliyet, Radikal ve Fanatik’te Sorumlu Müdür olarak görev yaptı. Almanca biliyor. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

HİKMET ALTINKAYNAK

1945 yılında Niğde’de doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1972'de Yeni Ortam Gazetesi’nde başladı. Cumhuriyet, Vatan, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Cumhuriyet Gazetesi’nde serbest yazar olarak görev aldı. “Edebiyatımızda 1940 kuşağı”, “Orhan Kemal” adlı kitapları yayımladı. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kart sahibi.

JAN DEVLETOĞLU

1943 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1964 yılında Türk Haberler Ajansı (THA)’nda muhabir olarak başladı. Aftonbladet, IM, Rapport, Güneş, Sabah, Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. Çalışmalarından dolayı birçok başarı ödülleri aldı. Yayınlanmış birçok eseri var. Evli ve üç çocuk sahibi. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

KADİR CAN

1951 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1971 yılında Günaydın’da Foto Muhabiri olarak başladı. Hürriyet ve Cumhuriyet'te Foto Muhabiri olarak çalıştı. Çalışmalarından dolayı fotoğraf dalında başarı ödülleri aldı. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

MEHMET GÜNDÜZ

1947 yılında Elazığ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Mesleğe 1968 yılında TRT Ankara Radyosu’nda başladı. Diyarbakır Radyosu, TRT Gaziantep Bürosu ve İzmir Radyosu’nda görev aldı. Ardından Ajans Ada ve İstanbul Belediyesi Radyo BRT’de Radyo Müdürü olarak çalıştı.

MUSTAFA DOLU

1949 yılında Giresun’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1970 yılında Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Güneş ve Akşam‘da Sorumlu Müdür ve yazar olarak görevini sürdürdü. Mesleki ödülleri var. “Türkiye’de Kooperatifçilik” adlı kitabı yayımlandı. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

OKAY GÖÇER

1942 yılında Ankara’da doğdu. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo-Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1961 yılında Öncü Gazetesi’nde başladı. Son Haber, Son Baskı, Inkılap, Akis Mecmuası, Hür Anadolu Gazetesi ve TRT Haber Dairesi’nde görev yaptı. Mesleki ödülleri var. TRT'den emekli. Evli ve bir çocuk sahibi. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

ÖZKAN ALTINTAŞ

1946 yılında Eskişehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1971 yılında Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Meydan Gazetesi ve Milliyet Haber Ajansı’nda çalıştı. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

SÜLEYMAN YAĞIZ

1950 yılında Gaziantep’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1972 yılında Yeni Ortam’da başladı. AA, UBA, Tan, Yeni Günaydın, Sabah, Yeni Asır, Son Havadis ve Takvim gazetelerinde çalıştı. Yayımlanmış kitapları var. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

YÜKSEL HANÇERLİ

1948 yılında Adana’da doğdu. Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1966 yılında Çukurova Gazetesi’nde başladı. Tercüman ve Akşam gazetelerinin Adana bürolarında çalıştı.Polis, Adliye, Spor ve Magazin olmak üzere birçok dalda gazetecilik yaptı. 1980 Moskova Olimpiyatları’nda TRT kameramanı olarak görev yaptı. Günaydın Gazetesi’nin TV özel ödülünü aldı. 1990 yılında TRT Çukurova Bölge Haber Müdür Yardımcısı oldu. Yayınlanmış birçok eseri var. Evli ve iki çocuk babası. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

ZİYA UÇKAN

1946 yılında İzmir’de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA)’nden mezun oldu. Mesleğe 1968 yılında İstiklal Gazetesi’nde başladı. TRT'de Haber Kameramanı, Şube Müdürü, TV Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Uzmanı olarak görev yaptı. İngilizce biliyor. Evli. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

BURHAN FELEK KİMDİR?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'nde başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesi’nde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi' nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğu’nu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949–1952 ve 1959-1982 yılları arasında iki kez üstlendi.