TEV'e burs için son başvuru 25 Kasım

Konservatuvarların ve güzel sanatlar fakültelerinin piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, şan, plastik sanatlar ve dijital sanatlar bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için Türk Eğitim Vakfı’nın üstün başarı sanat bursuna başvurular devam ediyor! Üstün başarı sanat bursu kapsamında, ilgili bölümlerde okuyan ve not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan 2. sınıf öğrencilerine, 9 ay boyunca aylık 5.000 TL burs ödemesi yapılacak.

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Vakfı (TEV), cumhuriyetimizin 100. yılında da, bir önceki yıla göre %100’e yakın bir oranda artırdığı burslarla gençlerin eğitim yolculuğunu aydınlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 bin burs başvurusu alan TEV’e eylül ayı başından bu yana, ağırlıklı olarak lisans öğrencileri tarafından olmak üzere toplamda 107 bini aşkın başvuru geldi. 2023-24 akademik yılı için meslek lisesi, lisans, yüksek lisans, doktora ve üstün başarı burslarıyla ilgili başvuru süreçlerini tamamlayan TEV’in üstün başarı sanat bursuna ise 25 Kasım 2023 tarihine kadar başvurulabiliyor.

2023-2024 öğretim yılında TEV’in üstün başarı sanat bursu bursiyerlerine 9 ay boyunca aylık 5.000 TL burs ödemesi yapılırken, başarı koşullarını sağlamaları durumunda öğrencilerin bursları mezuniyetlerine kadar devam edecek. Üstün başarı sanat bursu başvuru kriterleri arasında; öğrencilerin konservatuvarların ve güzel sanatlar fakültelerinin piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, şan, tasarım, dijital sanatlar, plastik sanatlar (resim, heykel, grafik, yazı sanatı, seramik) bölümlerinde öğrenim görmesi, 2. sınıfta olması ve 4,00 üzerinden en az 3,00 not ortalamasına sahip olması yer alıyor. Öğrencilerin KYK’dan ya da farklı kurumlardan da burs almaları, TEV’in üstün başarı sanat bursunu almalarına bir engel teşkil etmiyor.

Türk Eğitim Vakfı’nın, tamamı çevrimiçi olarak gerçekleştirilen burs başvuru süreçleri ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler tev.org.tr adresinden öğrenilebilir.

2023-24 BURS KARARLARI

TEV’in yeni dönemde vereceği aylık burs destekleri meslek lisesi için 1.100 TL, eğitim-yükseköğretim için 2.500 TL olarak belirlendi. 2023-24 akademik yılında ayrıca TEV’in yüksek lisans bursu 3.750 TL, üstün başarı bursu 5.000 TL, doktora bursu 5.000 TL oldu. Önceki yılın iki katına çıkarılan ek burs ödemeleri ise yemek ek bursu için 700 TL, erişim-ulaşım ek bursu için 300 TL, kitap-kırtasiye ek bursu için 200 TL olarak belirlendi.

Yeni dönemde Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve yurt bursiyerleri de dahil olmak üzere TEV’in toplam bursiyer sayısı ise 13.300’den 15.500’e yükseldi.

6 Şubat depremleri sonrasında dört aylık bir periyotta destek verilen afetzede öğrencilerin burslarının 2023-24 akademik yılında da sürdürüleceğini açıklayan TEV ayrıca, önceki akademik yılın sonunda bursu kesilme durumunda olan tüm bursiyerlerinin burslarının yeni dönemde de devam ettirilmesine karar verdi.