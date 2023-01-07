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Tel Aviv, İzzet Keribar’ın “Türkiye’nin Sinagogları” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor
Usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın “Türkiye’nin Sinagogları” sergisi Tel Aviv’de sanatseverlerle buluştu.
KÜLTÜR-SANAT 07.01.2023, 20:04
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği, Tel Aviv-Yafa’daki "Saraya Türk Kültür Merkezi"nin tarihi binasında “Türkiye’nin Sinagogları” sergisine ev sahipliği yaptı.
Sergi, İsrailli ve yabancı ziyaretçileri, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Musevi cemaatine ait dini mekanlarda gezintiye çıkarıyor.
Fotoğraflar, sinagogların mimari özellikleri ile Musevi cemaatince buralarda yapılan ibadet, evlilik ve resmi ziyaretler gibi anları belgeliyor.
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