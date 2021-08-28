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TEKRAR BİR ARADALAR

GÜLŞAH TANRIÖVER VE MUSTAFA CECELİ TEKRAR BİR ARADA...

TEKRAR BİR ARADALAR

Gülşah Tanrıöver yeni çıkaracağı şarkısı için yine daha önce de birlikte çalıştığı Mustafa Ceceli’yi tercih etti...

Çok kısa süre sonra DMC etiketiyle çıkacak olan şarkının söz ve müziği Gülşah Tanriöver’e ait, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.

MUSTAFA CECELİ İLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN KONFOR...

Gülşah Tanrıöver; “Mustafa Ceceli ile birlikte çalışmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Benim için büyük konfor oluyor. Benim şarkılarımda anlatmak istediğimi Mustafa Ceceli de aranjesi ile tercüman oluyor. Daha nice şarkımız var birlikte yapacağımız.” dedi...

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GÜLŞAH TANRIÖVER VE MUSTAFA CECELİ
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