TEKRAR BİR ARADALAR

Gülşah Tanrıöver yeni çıkaracağı şarkısı için yine daha önce de birlikte çalıştığı Mustafa Ceceli’yi tercih etti...

Çok kısa süre sonra DMC etiketiyle çıkacak olan şarkının söz ve müziği Gülşah Tanriöver’e ait, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.

MUSTAFA CECELİ İLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN KONFOR...