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"Teknoloji Bir Araç Değil Artık, Bir Kültür"

Teknoloji, sanat ve bilimi birleştirerek ortaya çıkardığı işleriyle uluslararası başarılara imza atan Medya Sanatçısı Refik Anadol, kendisi ile ilgili merak edilenleri MAG Mart sayısı için anlattı.

"Teknoloji Bir Araç Değil Artık, Bir Kültür"

Yönetmen ve Akademisyen Refik Anadol, geleceğin medyasını, sanal gerçekliğin hayal gücüne etkilerini ve son projesi ile ilgili merak edilenleri MAG okurları için anlattı. On yılı geçen bir sürede mimari, kanvas, yapay zekayı ve veriyi materyal olarak kullandığını belirten Anadol, yakın geleceğe dair öngörülerini hikayeleştiren büyük ölçekli projeler ortaya çıkardığını belirtti.

Çalışmalarında en temel mesajının “20. Yüzyılda insan olmak gerçekten ne demek?” sorusunun yanıtı olduğunu belirten Refik Anadol, “Makine ve mekan arasında geçen potansiyel hikayelere odaklanıyorum. Gelecekte hakikaten bu üçgende çok değerli ve çok önemli. Hatıralarımıza ve rüyalarımıza odaklanmaya çalışıyorum. Bir yandan her zaman insan odaklı deneyimler iile duyguyu öne çıkarmaya çalışıyorum. Özellikler işlerimde soyutsak da olsa bir şekilde insanın hem kalbine hem de ruhuna ulaşabilmeyi amaçlıyorum” diye konuştu. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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MAGRefik Anadol
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