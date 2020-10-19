TASARIMCI KADİR KILIÇ’A, SANATÇI KALBEN’DEN BÜYÜK JEST…

Dün MBFWI web sayfasından yayınlanan, MİİN Kadir Kılıç dijital defilesinin çekimleri Galataport İstanbul’ da gerçekleşti.

Durağanlaşan, değer yargılarını kaybeden sanat dünyasına bir eleştiri ve hatırlatma. YENİYE OLAN İMKAN ÇABASI’ nın mümkün olduğunu savunan “Zero Sanat Hareketi” ruhu ile kurgulanan bir koleksiyon. İlkbahar Yaz veya Sonbahar Kış değil, zamansız. MiiN’ in 5 yıl, 10 sezonluk envanterinin sentezi olan yeni koleksiyon, pandemi sürecinde değişen tüketici alışkanlıklarına ve moda kavramına da yanıt arıyor.

Koleksiyonda yer alan tasarımların bir bölümünde; Kadir Kılıç’ın 2013 yılında Floransa’da hazırladığı eskiz defterinden izleri, bir bölümünde ise giysiye dönüşmüş Otto Piene resimlerini göreceğiz.

“Siyahın farklı kumaş ve doku kombinasyonları. Kırmızı, gri ve süt kahvelerinin oluşturduğu kombinler, dünden bugüne ve yarına kadar uzanan MiiN kadın siluetleri. Şortların ve asimetrik kesim tişörtlerin ön planda olduğu gündelik giyim örneklerinde boyundan gelen çantalar 2021 Yaz’ına selam çakıyor. Kış 2020 koleksiyonundan en sevdiğimiz klasikleşen Miin siyahlarında deri detaylar görüyoruz.

Tarihi Yarım Ada İstanbul’un karşısında olan Galataport İstanbul Rıhtımı’ nın nefis İstanbul Boğazı kıyısında süzülen MiiN kadınlarında doğallık ön planda.” diye özetliyor Kadir Kılıç.

Koleksiyonun Stil Danışmanlığını üstlenen Berfin Canay Kılıç; MiiN silüetlerinde “KENDİN OL” mottosunu vurguladıklarını söylüyor.

Defilenin müziğinde ise, sevgili Kalben’in Zero sanat ruhundan hareketle yazdığı nefis bir metin ile karşılaşıyoruz. Prodüktörlüğünü Ümit Kuzer’ in üstlendiği müzik tasarımı, Kalben’in eşsiz sesi ile MiiN kadınlarına hayat veren defile Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) 15.sezonu Türkiye Tanıtım Grubu, nun (TTG) desteğiyle gerçekleşti.