Taş ve Boya Evrim Sanat Galerisi’nde Buluştu

Evrim Sanat Galerisi'nde mozaik sanatçısı Mehmet Kına ve yağlı boya sanatçısı Haluk Aydemir'in "Taş ve Boya-2" isimli duo sergisi 23 Eylül 2023 Cumartesi günü açıldı.

Sergisi’nin açılış kokteyline sanat camiasından tanınmış simalarında ve sanatseverler katıldı.

Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı giriş kısmındaki büyük çınar ağacının altını 35 yıldır mesken tutan şair Hüseyin Avni Dede serginin onur konuğuydu. Sanatçı Mehmet Kına’nın eserlerine ilham veren Dede, açılışa katılan davetlilerle sohbet etti ve şiirleriyle keyifli anlar yaşattı.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci sergi hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etti:

“Evrim Sanat Galerisi’nde, farklı iki disiplinden sanatçının eserlerinin buluştuğu “Taş ve Boya-2” sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduk. İzleyicinin de büyük beğenisini toplayan eserleri görmek isteyen tüm sanatseverleri Evrim Sanat Galerisi’ne bekliyoruz.”

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 10 Ekim 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.