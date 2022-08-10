"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, klasik müzik arşivinin bugüne ulaşmasında önemli rol oynayan taş plak geleneğini sahneye taşıdı.
KÜLTÜR-SANAT 10.08.2022, 11:19
Solist Şennur Dinleyen'in sevilen eserleri seslendirdiği "Taş Plak Konseri", AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.
Taş plakların geçmişten bugüne serüvenini anlatan filmin gösterimiyle başlayan konserde, sanatçıya tamburda Reyhan İllez, kanunda Gül Güldaş Küçükşahin, viyolonselde Çağlar Kırömeroğlu, udda Yurdal Tokcan, kemençede Rafet Kemancı, ritimde ise Oray Yay eşlik etti.
Programı sunan Nalan Höke Turan, 1890'larda ortaya çıkıp 1940'lı yıllara kadar kullanılan taş plakların klasik müzik arşivine katkısını ve dönemin sanatçılarının icralarının kayıt altına alınarak bugüne ulaşmasında üstlendiği rolü anlattı.
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