TARKAN’DAN YENİ KLİP ‘HODRİ MEYDAN’

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen konser görüntülerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan klibi kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşan Tarkan; “Madem konserlerde buluşamıyoruz o zaman bu kliple biraz hasret giderelim. Bu şarkı“10”albümümden en sevdiğim şarkılardan biridir bu arada. Hem 2020’den sonra 2021’e bi “Hodri Meydan” demek lazımdı :)” dedi.

Söz ve müziği Tarkan’ın kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan “Hodri Meydan” şarkısı için yayınlanan klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım üstlendi.