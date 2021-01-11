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TARKAN’DAN YENİ KLİP ‘HODRİ MEYDAN’

Megastar Tarkan’ın DMC etiketiyle yayımlanan son albümü “10” un altıncı video klibi “Hodri Meydan” şarkısına çekildi.

TARKAN’DAN YENİ KLİP ‘HODRİ MEYDAN’

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen konser görüntülerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan klibi kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşan Tarkan“Madem konserlerde buluşamıyoruz o zaman bu kliple biraz hasret giderelim. Bu şarkı“10”albümümden en sevdiğim şarkılardan biridir bu arada. Hem 2020’den sonra 2021’e bi “Hodri Meydan” demek lazımdı :)” dedi.

Söz ve müziği Tarkan’ın kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan “Hodri Meydan” şarkısı için yayınlanan klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım üstlendi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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