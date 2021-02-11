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TARIK İSTER & AYDIN KURTOĞLU SÜRPRİZ ÇALIŞMASI

Tarık İster ve Aydın Kurtoğlu ortak çalışması “Zor Sensiz” Sony Music etiketiyle yayımlanıyor.

TARIK İSTER & AYDIN KURTOĞLU SÜRPRİZ ÇALIŞMASI

Bugüne kadar bir çok sanatçının şarkılarına yaptığı düzenlemelerle adından söz ettiren başarılı aranjör Tarık İster ve seslendirdiği hit şarkılarla büyük beğeni toplayan sanatçı Aydın Kurtoğlu “Zor Sensiz” isimli şarkı için bir araya geldi.

 Sözü, müziği ve düzenlemesi Tarık İster’e ait olan şarkı iki sanatçının keyifli düetiyle müzikseverleri ilk dinleyişte etkisi altına alacak.

 “Zor Sensiz”in akustik soundunun en önemli enstrümanı olan gitarlarını başarılı müzisyen Selahattin Güzelel, mix’ini Utku Ünsal ve masteringi ise ülkemizdeki en önemli ses mühendislerinden olan Emre Kıral yaptı. 

Şarkının doğa görüntüleriyle de dikkat çeken video klibinin yönetmenliğini Fatih Çilingir üstlendi. Bolu’daki Yedigöller bölgesinde iki gün süren çekimlere on dört kişilik bir ekip eşlik etti. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Tarık İsterAydın KurtoğluSONY MUSİC
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