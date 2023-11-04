Tarihin ilk yazılı metni Maltepe’de yolculuğuna başladı

Setenay Acı Uruç, senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmini Maltepeli sinemaseverler ile birlikte izledi. Gösterimin ardından Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş, Setenay Acı Uruç’u tebrik ederek Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına el yapımı tabak takdim etti.

GILGAMIŞ DESTANI’NDAN ÖĞELERE YER VERDİ

Filmde tarihin ilk yazılı metni olan Gılgamış Destanı’ndan öğeler ile 2021’in modern yıllarında yaşayan bir kadın karakterin öyküsünü aktaran Uruç, “İnsanlığın ortak mirası olan yas ve kültüre göre değişen yas süreçleri mitolojiyi şekillendirmiştir. Bu derin bağ filmin en güçlü motivasyonlarından biri. Bu macera insanın kendi içerisine yaptığı yolculuğun tüm aşamalarını gözler önüne seriyor. Hepimiz birbirimize görünür görünmez bağlarla bağlıyız çünkü dünya yaratıldı. Ve her kahraman kesinlikle bir maceranın tek temsilcisidir.” dedi.

Filmin hazırlık süreciyle ilgili fotoğrafların yer aldığı sergi 15 Kasım’a dek Galeri A+B’de ziyarete açık olacak.