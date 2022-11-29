Tarihi Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaraları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Karaman kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyü, zengin kültürü, barındırdığı tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Köy içerisinde killi kireç taşından oluşan yüksek kaya kütlesinde 350'den fazla tahıl ambarı bulunuyor. Ambarların ilk Bizans döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar ihtiyaca göre elle yontularak yapıldığı, yakın zamana kadar zemine yakın ambarların ikamet olarak kullanıldığı biliniyor. Zemin katlarda 2 veya 3 odalı ambarlar bulunuyor.
Yaklaşık bin yıllık tarihi olan tahıl ambarlarına oyulan nişler basamak olarak kullanılıyor. Ardıç ağacından yapılan 50 ila 60 santimetrekarelik kapıları bulunan ambarlara tahıllar, kapıların üzerindeki makaralara bağlanan halatlarla çıkartılıyor.
İçerisinde sıcaklık ve nemin her mevsim aynı seviyede olması nedeniyle tahılların yüzyıl kadar saklanabildiği ambarlar, görselliği ile de fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.
Sarp bir yamaca yüzlerce mağaranın oyulduğu ender mekanlardan olan Taşkale Tahıl Ambarları, dünyanın her yerinden turist çekiyor.
Manazan Mağaraları ise Yeşildere-Taşkale köyleri arasında uzanan Yeşildere Vadisi'nin doğusunda, Karaman-Yeşildere Taşkale yolunun kenarında yer alıyor.
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