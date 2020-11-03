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Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan koruma altındaki tarihi Sarıhacılar Mahallesi, Osmanlı mimarisi tarzındaki düğmeli evleri, tarihi camisi ve göç yoluyla ilgi görüyor.

Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi, Osmanlı mimarisi tarzındaki evleri ve İpek Yolu ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Başta Almanya, Hollanda, Belçika, Rusya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden turistlerin ziyaret ettiği Sarıhacılar Mahallesi'ndeki 300-400 yıllık düğmeli evler, tarihi cami ve tarihi göç yolu misafirlerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Mahallenin tarihi mekanları farklı düğün fotoğrafları çektirmek isteyen çok sayıda yeni çifte de ev sahipliği yapıyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür,, kuruluşu Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan tarihi mahallenin 2007'de koruma altına alındığını söyledi.

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