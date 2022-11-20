Tarihi milli parklar 9 ayda 837 bin kişiyi ağırladı

DKMP bünyesinde, Başkomutan (Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak), Troya (Çanakkale), Nene Hatun (Erzurum), Sakarya Meydan Muharebesi (Ankara), Kop Dağı Müdafaası (Bayburt-Erzurum), Malazgirt Meydan Muharebesi (Muş), İstiklal Yolu (Kastamonu-Çankırı), Boğazköy-Alacahöyük (Çorum), Güllük Dağı-Termessos (Antalya), Nemrut Dağı (Adıyaman-Malatya), Sarıkamış-Allahuekber Dağları (Kars-Erzurum) ve Tek Tek Dağları (Şanlıurfa) tarihi milli parkları bulunuyor.

Kurum, toplam 134 bin 379 hektar alanı kaplayan bu parklara 2003 yılından bu yana 1,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

Söz konusu sahalara tarihi, arkeolojik, mitolojik ve kültürel kaynakları içinde barındıran, kültürel ve tarihi olayları belgeleyen yerler olması münasebetiyle ayrı önem veriliyor.

Tarihi milli parkların büyük çoğunluğunu harbe konu alanlar oluşturuyor. Sarıkamış-Allahuekber Dağları, Nene Hatun, Sakarya Meydan Muharebesi, Kop Dağı Müdafaası, Malazgirt Meydan Muharebesi ve İstiklal Yolu tarihi milli parklarında altyapı ve üstyapı tesisleri, idari ziyaretçi merkezleri ve panoramik müzeler yapılarak, vatandaşların tarih şuurunun yükseltilmesi ve gelecek nesillerin aidiyet duygusunun oluşturulması sağlanıyor.

Tarihi milli parklar, özellikle milli bayramlar öncesi vatandaşların ve turistlerin akınına uğruyor. 2020 ve 2021 yıllarında tarihi milli parkları 1 milyon 865 bin 920 kişi ziyaret etti. Bu yıl eylül sonu itibarıyla ziyaretçi sayısı 836 bin 979'u buldu.

İlk "tarihi milli park" statüsü Gelibolu'ya verilmişti

Türkiye'de milli park çalışmaları 1956 yılında başladı. Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması maksadıyla Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikle, orman teşkilatı tarafından bazı uygun alanlar "milli park" olarak ilan edildi. İlk milli park 1958 yılında "Yozgat Çamlığı Milli Parkı" olarak belirlendi.

Türkiye'de halihazırda 48 milli park bulunuyor.

İlk tarihi milli park statüsü ise Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı toprakların bulunduğu Gelibolu Yarımadası'na verilmişti. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 2014'te Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilinceye kadar "tarihi milli park" statüsüyle idare edildi. Bu tarihten sonra statüsü değişti.

"Tarihi milli parklara gözümüz gibi bakıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, vatan topraklarının tarihe yön veren, tarihin akışını değiştiren, milletin kaderinin yeniden çizildiği, şehit kanlarıyla sulanan mukaddes topraklar olduğunu söyledi.

Tarihin dönüm noktalarını yansıtan alanların "tarihi milli park" olarak ilan edildiğini belirten Kirişci, "Bu vatan toprağında, o kahramanlar sayesinde özgürce yaşadığımızı, ülkemizin her karışının kanla kazanıldığını her fırsatta hatırlamalıyız. Sahip oldukları tarihi değerlerle adeta bir miras niteliği taşıyan milli parklarımız, bu toprakların nasıl vatan ilan edildiğini anlatıyor." dedi.

Bakanlık olarak bu sahaları koruma konusunda çok hassas olduklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarihi mirasımızı tüm insanlığa ve özellikle gençlerimize aktarmak istiyoruz. Bu mirasın doğru algılanabilmesi, söz konusu savaş alanlarına atfedilmiş yazılı, çizili veya bir şekilde oluşturulmuş eserlerin yanında, bizzat savaş alanlarının kendilerinin o günkü atmosferi yansıtacak bir özelliğe kavuşturulmasıyla mümkündür. DKMP Genel Müdürlüğü bu maksatla yatırımlarına devam etmektedir."

Kirişci, Bakanlık olarak Türk tarihine büyük önem verdiklerini, tarihi değerlerin korunması ve gelecek nesillere intikali konusunda da son derece önemli görevler üstlendiklerini dile getirdi.

Gerek tarihi milli park ilanı ve ihya çalışmaları gerekse şehitlik düzenlemeleriyle ecdada olan vefa borçlarını ödeyebilme gayretinde bulunduklarını ifade eden Kirişci, bu alanlara vatandaşların yanı sıra turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Kirişci, Türk milleti için tarihi dönüm noktalarını anlamak için o olayların geçtiği yerleri ziyaret etmenin önemine dikkati çekerek, "Tarihi milli parklarımız, muazzam bir tarihi dokuya ev sahipliği yapmaktadır. Bu sahaların milli park ilan edilmesi bu sebeple son derece mühimdir. Bundan sonra da bu mukaddes toprakları gözümüz gibi koruyup, gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.