Son Dakika

Tarihi milli parklar 9 ayda 837 bin kişiyi ağırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğundaki 12 tarihi milli park, 9 ayda 836 bin 979 kişi tarafından ziyaret edildi.

KÜLTÜR-SANAT 20.11.2022, 18:26
Tarihi milli parklar 9 ayda 837 bin kişiyi ağırladı

DKMP bünyesinde, Başkomutan (Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak), Troya (Çanakkale), Nene Hatun (Erzurum), Sakarya Meydan Muharebesi (Ankara), Kop Dağı Müdafaası (Bayburt-Erzurum), Malazgirt Meydan Muharebesi (Muş), İstiklal Yolu (Kastamonu-Çankırı), Boğazköy-Alacahöyük (Çorum), Güllük Dağı-Termessos (Antalya), Nemrut Dağı (Adıyaman-Malatya), Sarıkamış-Allahuekber Dağları (Kars-Erzurum) ve Tek Tek Dağları (Şanlıurfa) tarihi milli parkları bulunuyor.

Kurum, toplam 134 bin 379 hektar alanı kaplayan bu parklara 2003 yılından bu yana 1,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

Söz konusu sahalara tarihi, arkeolojik, mitolojik ve kültürel kaynakları içinde barındıran, kültürel ve tarihi olayları belgeleyen yerler olması münasebetiyle ayrı önem veriliyor.

Tarihi milli parkların büyük çoğunluğunu harbe konu alanlar oluşturuyor. Sarıkamış-Allahuekber Dağları, Nene Hatun, Sakarya Meydan Muharebesi, Kop Dağı Müdafaası, Malazgirt Meydan Muharebesi ve İstiklal Yolu tarihi milli parklarında altyapı ve üstyapı tesisleri, idari ziyaretçi merkezleri ve panoramik müzeler yapılarak, vatandaşların tarih şuurunun yükseltilmesi ve gelecek nesillerin aidiyet duygusunun oluşturulması sağlanıyor.

Tarihi milli parklar, özellikle milli bayramlar öncesi vatandaşların ve turistlerin akınına uğruyor. 2020 ve 2021 yıllarında tarihi milli parkları 1 milyon 865 bin 920 kişi ziyaret etti. Bu yıl eylül sonu itibarıyla ziyaretçi sayısı 836 bin 979'u buldu.

İlk "tarihi milli park" statüsü Gelibolu'ya verilmişti

Türkiye'de milli park çalışmaları 1956 yılında başladı. Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması maksadıyla Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikle, orman teşkilatı tarafından bazı uygun alanlar "milli park" olarak ilan edildi. İlk milli park 1958 yılında "Yozgat Çamlığı Milli Parkı" olarak belirlendi.

Türkiye'de halihazırda 48 milli park bulunuyor.

İlk tarihi milli park statüsü ise Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı toprakların bulunduğu Gelibolu Yarımadası'na verilmişti. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 2014'te Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilinceye kadar "tarihi milli park" statüsüyle idare edildi. Bu tarihten sonra statüsü değişti.

"Tarihi milli parklara gözümüz gibi bakıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,  vatan topraklarının tarihe yön veren, tarihin akışını değiştiren, milletin kaderinin yeniden çizildiği, şehit kanlarıyla sulanan mukaddes topraklar olduğunu söyledi.

Tarihin dönüm noktalarını yansıtan alanların "tarihi milli park" olarak ilan edildiğini belirten Kirişci, "Bu vatan toprağında, o kahramanlar sayesinde özgürce yaşadığımızı, ülkemizin her karışının kanla kazanıldığını her fırsatta hatırlamalıyız. Sahip oldukları tarihi değerlerle adeta bir miras niteliği taşıyan milli parklarımız, bu toprakların nasıl vatan ilan edildiğini anlatıyor." dedi.

Bakanlık olarak bu sahaları koruma konusunda çok hassas olduklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarihi mirasımızı tüm insanlığa ve özellikle gençlerimize aktarmak istiyoruz. Bu mirasın doğru algılanabilmesi, söz konusu savaş alanlarına atfedilmiş yazılı, çizili veya bir şekilde oluşturulmuş eserlerin yanında, bizzat savaş alanlarının kendilerinin o günkü atmosferi yansıtacak bir özelliğe kavuşturulmasıyla mümkündür. DKMP Genel Müdürlüğü bu maksatla yatırımlarına devam etmektedir."

Kirişci, Bakanlık olarak Türk tarihine büyük önem verdiklerini, tarihi değerlerin korunması ve gelecek nesillere intikali konusunda da son derece önemli görevler üstlendiklerini dile getirdi.

Gerek tarihi milli park ilanı ve ihya çalışmaları gerekse şehitlik düzenlemeleriyle ecdada olan vefa borçlarını ödeyebilme gayretinde bulunduklarını ifade eden Kirişci, bu alanlara vatandaşların yanı sıra turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Kirişci, Türk milleti için tarihi dönüm noktalarını anlamak için o olayların geçtiği yerleri ziyaret etmenin önemine dikkati çekerek, "Tarihi milli parklarımız, muazzam bir tarihi dokuya ev sahipliği yapmaktadır. Bu sahaların milli park ilan edilmesi bu sebeple son derece mühimdir. Bundan sonra da bu mukaddes toprakları gözümüz gibi koruyup, gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Kasım 2022
İmsak 06:21
Güneş 07:50
Öğle 12:55
İkindi 15:26
Akşam 17:49
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Bandırmaspor 12 18
10. Adanaspor 14 17
11. Göztepe 13 17
12. Sakaryaspor 13 16
13. Tuzlaspor 13 15
14. Altay 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4