Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı
Kars'taki Tarihi Ani Ören Yeri'nde 17 üniversiteden bilim insanları, sanat tarihçiler, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerce 4 farklı noktada kazı çalışmaları yapılıyor.
KÜLTÜR-SANAT 22.06.2022, 20:14
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Tarihi Ani Ören Yeri'nde, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması amacıyla bilim insanları, sanat tarihçiler, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan bir ekip yeniden kazı çalışması başlattı.
Kars'ta Arpaçay nehrinin geçtiği vadide yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi.
Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri'nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.
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