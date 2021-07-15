Tarihe ışık tutan Aççana Höyük'te 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

İlk kazıların 1930'lu yıllarda İngiliz arkeolog Leonard Woolley tarafından yapıldığı höyükte, 2021 sezon kazıları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle 14 kişilik ekiple başladı.

Yaklaşık 22 hektarlık alanda bulunan ve kalıntıları 4 bin yıl öncesine tarihlenen höyükteki kazılar "tapınaklar bölgesi" olarak adlandırılan 120 metrekareye yayılan ve ortalama 4,5 metre derinlikte yürütülüyor.

Höyüğün "tapınaklar bölgesi"nde yer alan ve tarihi 3 bin 400 yıl öncesine uzandığı belirlenen kalıntılarda, Mukiş Krallığı'nın başkenti Alalah'taki kültür, inanç, yaşam biçimi, ticaret ve insan hareketliliği konuları araştırılıyor.

Kazılardan elde edilen buluntular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aççana Höyük Kazı Evi'nde uzmanlar tarafından inceleniyor, kayıt altına alınıyor.