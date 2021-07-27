Tarih ve kültür şehri Karabük'ten ayçiçeği üretimi ve 'agro turizm' atağı

Türkiye'nin önemli kültür ve doğa turizmi merkezlerini bünyesinde barındıran Karabük, "mucize bitki" safran ve mor renkli lavantanın ardından "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları ile agro turizmde de adından söz ettirmeye başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve tarihi konaklarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ile "Karadeniz'in Zeugması" olarak anılan Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'yle yılda yaklaşık 1,5 milyon turisti ağırlayan Karabük, kültür turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Dünyada acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve "orman denizi" olarak anılan ülkenin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve Yenice ilçesindeki kamp alanlarıyla ziyaretçilerini cezbeden Karabük, doğa turizmiyle de öne çıkıyor.

Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabildiği ve birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak bilinen, kilogramı 40 bin liradan alıcı bulduğu için de "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren safran ve "mora boyanan" görselliğiyle dikkati çeken lavanta bitkileri ile agro turizme adım atan Karabük, şimdi de ayçiçeği tarlalarıyla atağa geçti.

Eskipazar ilçesinde çiftçiler tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının hibesiyle 350 dekar alanda oluşturulan "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları, ekonomiye katkısının yanı sıra profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

İlçede Keçeler ve İmanlar köylerinin eteklerinde ekilen ayçiçeklerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Gövdesindeki ve yapraklarındaki yeşil tonlarıyla da ilgi çeken ayçiçeği, gün doğumu ve batımında ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunuyor.