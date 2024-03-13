Tara Kitap 10. yılını kutluyor

Kitap seçkilerinde kadın okurların ilgi duyduğu alanlara yoğunlaştıklarını belirten yayınevinin kurucusu Selcen Gür, ‘Kadınlar için kadınlar tarafından kurulmuş bir yayınevi’ olduklarının altını çiziyor.

Kitap okumaya ilgiyi artırmak ve edebiyatseverlerle buluşmak için kurduğu Tara Akademi’de çeşitli yazarlarla söyleşiler yaptığını kaydeden Gür, ‘Akademimizde bir yılı geride bıraktık ve bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde edebiyat tutkunlarının bir araya gelmeye ne kadar hasret kaldıklarını gözlemledik. Önümüzdeki dönemde etkinliklerimize bibliyoterapiyi de ekleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.’ diyor.