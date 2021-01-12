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Tanju Okan'ın velihattından yeni şarkı...

Sezen Aksu'nun, Türkiye' nin en iyi 'tenoralbariton' u dediği, müzik eleştirmenleri tarafından Tanju Okan'nın veliahttı olarak adından söz ettiren şarkıcı ve söz yazarı Mustafa Akay müzikseverlerle yeni şarkısı "İhanet" müzikseverlerin beğenisine sundu.

Tanju Okan'ın velihattından yeni şarkı...

Radyoculuktan müziğe geçenler arasında yer alan Mustafa Akaya arka arkaya çıkardığı şarkılarından sonra şimdi sözü, müziği ve düzenlemesinde Ömercan Özüaydın imzası bulunan yeni şarkısı "İhanet" ile uzun bir aradan müzikseverlerle buluştu. Dramatik Tenor sesi tipi olarak dikkat çeken Mustafa Akay, yeni şarkısına güvendiğini belirtti. Şarkı söylemeyi seviyorum bu iş değil aşk benim için diyen Mustafa Akay, yeni single'ı için ünlü fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül' ün objektifine poz verdi.

29 senedir sahnelerde olan ve sahnesinde 80'li, 90'lı yılların Türkçe ve Yabancı şarkıları da yorumlayan Mustafa Akay''ın yayınlanmış 1 Albüm (LP), 3 Maxi single (EP), 5 Single (Tekli)si ve birçok klip çalışması bulunmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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