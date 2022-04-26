Tanıdık Yabancılar

31 Yazar | 31 Sahipsiz Fotoğraf | 31 Kısa Hikaye Nisan ayında her gün Tanıdık Yabancılar’da

KÜLTÜR-SANAT 26.04.2022, 22:26 28.04.2022, 11:29
Tanıdık Yabancılar

Bulunmuş fotoğraflar, kendi dünyalarını yaratır.

Kimsesiz bir fotoğrafı elinize aldığınız anda hayal başlar, merak katlanır.

Acaba

Burası neresi?

Mutlular mıydı?

Bu fotoğraf çekildikten sonra onlara ne oldu?

Acaba

Şimdi bu kayıp fotoğraflara hayat, sözcüklere suret verme zamanı. 

Fotoğrafların “acaba”larına hayali bir cevap, bir hikaye arıyoruz.

Gerçek insanlara, sahipsiz fotoğraflara, geçmiş hayatlara hikayeler.

Bu fotoğraflar Aylin Sayek Beyazıt’ın uzun yıllara yayılan bir tutkuyla, dünyanın dört bir yanından topladığı

 buluntu fotoğraflar. Tek ortak yönleri sahipsiz olmaları. 

Bu çok ‘normal’ fotoğraflarda, kim olduklarını bilmediğimiz insanların yedikleri, içtikleri, gezdikleri, arkadaşları, düğünleri, kısacası anıları ve hiçbir zaman bilemeyeceğimiz hikayeleri var.

Aylin Sayek Beyazıt ve Talin Azar’ın birlikte gerçekleştirdikleri Acaba projesinde, bu fotoğraflardan ilham alacağını bildiğimiz öykü ve roman yazarı, şair ve akademisyenler kısa hikayeleriyle Tanıdık Yabancılar’a ses oluyor.

Fotoğrafların yarattığı “acaba” sorularına kısa hikayeleriyle cevap veriyorlar. 

Nisan ayı boyunca her sabah bir fotoğraf ve izdüşümü olan bir kısa hikaye www.tanidikyabancilar.com’da yayınlanıyor.

İki dakikada okunan bir hikayeyle siz de Tanıdık Yabancılar dünyasına gireceksiniz. 

[email protected] +90 533 364 8664

www.tanidikyabancilar.com/acaba

Instagram: @tanidikyabancilar

Facebook: /tanidikyabancilar

Twitter: @tyabancilar

Tanıdık Yabancılar Acaba

Yazar Listesi:

Ayşe Adres, Ayşen Bayazıt Melik, Berin Aral, Cem Kafadar, Çağrı Öztürk, Demet İleri, Ebru Coşkuner, Ertan Meyan, Funda Çapar, Gamze Hoşgül, Gülay Afşar, Hasan Hayyam Meriç, Hasan Reyhanoğlu, İdil Himmetoğlu, 

Jehan Barbur, Lale Başcanbaz, Macit Selekler, Merve Kubanç, Müjde Alganer, Münevver Antczak, Nuray Atacık, Özge Akdeniz, Özlem Öztürk, Sedef Betil, Sema Osmanoğlu, Sevil Eryaşar, Şebnem Uralcan, Talin Azar, 

Tülay Atabey, Yasmina Jraissati, Zeynep Göğüş

Talin Azar ve Aylin Sayek Beyazıt hakkında

Biyografi projeleri, dönem sosyolojisi ve hafıza konularını roman çalışmalarıyla ele alan yazar Talin Azar, fotoğraf ve edebiyat bileşimi olan Tanıdık Yabancılar projesinde fotoğrafların imgesel izdüşümleri olan öykü seçkisinin düzenlenmesi, yayınlanmaya hazır hale getirilmesi ve yazar ekibinin koordinasyonu gibi yazınsal kısımdan sorumlu.

Aylin Sayek Beyazıt, yirmi yıldır dünyanın dört bir yanından eski fotoğraflar topluyor. Bu fotoğraflar tozlu kutularda kaybolmasınlar ve yeni hayatlar bulsunlar istiyor “bana verdiği gibi fotoğrafçılara, yazarlara, sanatçılara da ilham versin istiyorum” diyor. Bunun için 2015'ten bu yana sergiler, projeler gerçekleştiriyor. Farklı alanları birleştirmeyi seviyor ve ilgi alanları arasında kültürel miras ve korunması, mutfak mirası, fotoğraf, tasarım yönetimi, kültür yönetimi bulunuyor.

Tanıdık Yabancılar ile ilgili:

Tanıdık Yabancı terimi ilk defa Amerikalı psikolog Stanley Milgram tarafından 1972'de tanımlanmış:

günlük aktivitelerden tanıyabileceğiniz ama etkileşmediğiniz insanlar. Onları sürekli görüyorsunuz, ama iletişime geçmiyorsunuz; onlarla sözlü değil sadece görsel ilişkiniz var; tamamen bilinmez de değiller ama tanışıklığınız yok.

Aynen bu fotoğraflardakiler gibi.

"Tanıdık Yabancılar bir ikinci el dükkanında rastladığım sahipsiz bir albümü üzülerek almamla başladı. Koleksiyoner olmak için değil, bu fotoğrafları o dipsiz kuyulardan kurtarma kahramanlığı hissiyle topladım.

Yıllarca dünyanın dört bir yanındaki bit pazarların, ikinci el dükkanlarının ve sahafların tozlu kutularını zaman mefhumundan koparak karıştırdım; bazılarını ‘biz zaten atacağız, alın’ diyerek hediye ettiler, ama çoğunu bizzat aşık olup aldım. Birilerinin zamanda kaybolan anılarını saklama telaşıyla, kaybolmayı hak etmiyorlar isyanıyla biriktirdim.

Bu çok ‘normal’ fotoğraflarda, kim olduklarını bilmediğimiz insanların yedikleri, içtikleri, gezdikleri, arkadaşları, düğünleri, kısacası anıları ve hiçbir zaman bilemeyeceğimiz hikayeleri var.

Yabancı ama tanıdık hikayeler."

Aylin Sayek Beyazıt

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