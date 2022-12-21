"Talaqi Projesi", Türkçe eğitimiyle kültürler arası anlayışı geliştirmeyi amaçlıyor

Türkiye'de ikamet eden katılımcılar, AKDEM İstanbul Dil Eğitim Kurumlarında aldıkları eğitimin sonunda A1 seviyesinde Türkçe öğrendi.

Yedi yıldır İstanbul'da yaşayan Aswan Nahar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşamak için öncelikle Türkçe öğrenmek gerektiğini aktardı.

Hayatın her alanında Türkçeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Nahar, şunları söyledi:

"Bir Suriyeli olarak, Türklerle sosyal ilişkiler kurabilmek için Türkçe öğrenmek zorunda olduğumu anladım. Savaştan kaçıp gelen Suriyeliler ve çeşitli sebeplerden dolayı diğer ülkelerden gelen Araplar, Türkiye'ye yük olmak için gelmedi. Suriyelilerin kültürel, entelektüel ve üretim hedefleri olduğunu biliyorum. Buradan yola çıkarak Türkçe öğrenme projesi fikri aklıma geldi. Bu entelektüel, medeni ve kültürel proje, Türk halkıyla yakınlaşmayı ve Türkiye'de yaşam kolaylığını sağlayacaktır. Bu projede öğrencilerin geldikleri ülkenin veya hangi milletten olduklarının bir önemi yok. Çünkü ortak dil, bizi birbirimize yakınlaştırmakta. Amacımız Türkler ve Arapların bir arada yaşamasının yanı sıra diğer ülkelerden gelen, farklı kültürlere sahip yabancı öğrencilerin de bir arada birlik ve beraberlik içerisinde olmasıdır. Bu projeyi hayata geçirmek için dünyanın farklı ülkelerinden Arap öğrencilere ve yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Akdemistanbul ile iş birliği yapmaya karar verdik. Arapları ve Türkleri bir araya getiren ve 'Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan' sözünü gerçekleştiren bu tür girişimleri hep birlikte sürdürmeyi temenni ederim."