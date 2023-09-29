Taha Gürbüz'ün "NergiZ" Şarkısı 29 Eylül'de Yayınlanıyor!

Bağımsız müzik sahnesinde öne çıkan sanatçılardan biri olan Taha Gürbüz, “Zamandan Muaf” isimli albümündeki son bombası “NergiZ”i 29 Eylül Cuma günü müzik severlerin karşısına çıkarıyor. Bu özel parça, dijital müzik platformlarındaki yerini alacak.

"NergiZ" Şarkısının Özel Lyric Videosu Yayında! Eşsiz bir söz videosu hazırlığıyla, “NergiZ”i daha da anlamlı kılan Gürbüz, bu videoyu aynı gün YouTube kanalı üzerinden hayranlarına sunacak.

Şarkının Derinlikleri ve Eşsiz Melodileri Sanatçının, “NergiZ”de yer verdiği mizahi dil ve zengin metaforlarla ilişkiler üzerine yaptığı analizler dinleyenleri derinden etkileyecek. Şarkıda bulunan teatral vokal performansı, neşeli piyano melodileri ve güçlü bas gitar tonlarıyla harmanlanıyor.

Zamansız Şarkılarla "Zamandan Muaf" Albümü Taha Gürbüz, “Zamandan Muaf” isimli albümüyle geleneksel melodilerin modern soundlarla buluştuğu zamansız bir eser ortaya koyuyor. Albüm, her daim dinlenebilecek nadide parçalardan oluşuyor.

"NergiZ" Şarkısının Arkasındaki Ekip Bu özel şarkının söz ve müziği Taha Gürbüz imzası taşırken, düzenlemesi Taha Gürbüz ve Alpay Vural ikilisi tarafından gerçekleştirildi. Parçanın mix ve mastering işlemleri, Pinhani grubunun tanınmış ismi Eray Polat tarafından yapıldı. Ayrıca, şarkının fotoğraf çekimleri, fotoğrafçı Ali Kaleli'nin objektifinden çıktı.

Taha Gürbüz ve Müzik Serüveni 2017'de "Manyak" isimli ilk solo albümüyle müzik dünyasına adım atan sanatçı, 2018 yılından bu yana çıkardığı EP'ler ve teklilerle dinleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda.

Dileyen herkes, “Zamandan Muaf” albümünü ve “NergiZ” isimli son şarkısını 29 Eylül'den itibaren tüm dijital müzik platformlarından dinleyebilir.