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‘TABU’LARINI YIKTI!..

Gizem, söz ve müziği Onurr’a ait olan ‘Tabu’ adlı yeni teklisiyle geliyor.

‘TABU’LARINI YIKTI!..

Sony Music etiketiyle bugünden itibaren tüm dijital platformlarda yerini alan Tabu’nun aranjesi ise Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Şarkının video klip yönetmenliğini de Murat Joker yaptı.

 ‘HOPPALA GİZEM’ DİYECEKLER 

 Yeni projesiyle görsel ve sanatsal olarak kendi içindeki tüm tabularını da yıktığını anlatan Gizem ¨Öyle ki ‘Tabu’yu dinleyen ve klibi izleyen herkes şarkının da içinde yer alan ‘Hoppala’ ifadesini bundan sonra bendeki sıra dışı değişim için kullanacak¨ dedi. Ali Rıza Özdemir’in makyajı, Görkem Öden’in kombinleri ve Sedat Temur’un saç tasarımlarıyla bambaşka biri olarak karşımıza çıkan Gizem’in bu çalışmasındaki fotoğraflarını da yine Murat Joker çekti.

 KLİP İÇİN AYDA 450 YUMURTA 

 Bu arada ‘Tabu’nun klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Gizem, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün 1 saat koştuğunu belirterek ¨Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5’er yumurta yiyip Orçun Mehmet Çevik ile bolca spor yaparak bir ayda 10 kilo verdim¨ diye konuştu. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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