Suzan Hacıgarip'ten akıllara kazınacak bir şarkı daha Kayıbım Hala ile tüm platformlarda

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı “Değmez'” şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken kariyerinin ilk adımlarındaki müzisyen Suzan Hacıgarip, şimdilerde yeni şarkısı “Kayıbım Hala”yı müzikseverler ile paylaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait olan şarkının aranjesinde ise Azel Bert imzası yer alıyor.

Müziğe ilk adımını 11 yaşında annesinin kendisine hediye ettiği gitarla atan Suzan Hacıgarip, 2017 yılında yazıp bestelediği “Bir Adam” şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Genç sanatçının müziğin yanı sıra fotoğrafçılığa olan merakı da sevenlerinin gözünden kaçmıyor.

Suzan Hacıgarip'in yeni projesi “Kayıbım Hala” NO29 Records etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında.