"Suyun Kağıt ile Buluşması" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

Katı' ebru sanatçısı Nurhan Ulusaraç'ın eserlerinin sergilendiği "Suyun Kağıt ile Buluşması" sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'ndaki serginin açılışına, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO Yönetim Kurulu üyeleri, sanatçı Hülya Gudu ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan İsrafil Kuralay, tarihi bir mekan olan Hünkar Kasrı'nda farklı sanat dallarında çok sayıda sergi açtıklarını belirterek, "Bugün de çok anlamlı bir sergiyle beraberiz. 'Suyun Kağıt ile Buluşması' çok güzel bir isim." dedi.

Sanatın insanlara yeni bir ufuk, yeni bir tarz ve yeni bir estetik sunduğuna işaret eden Kuralay, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli sanatçılarımızın çok güzel ve anlamlı işleri var. Biz burada her sergi açtığımızda çok heyecanlanıyoruz. Ama toplumumuzun çok azının dikkati bu sanatlar üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle iş dünyasının bu sanatlara daha çok ilgi göstermelerini çok arzu ediyoruz. Yoğunluk içerisinde böyle bir pencere açıp sanata birazcık vakit ayırdığımız zaman sanıyorum hayatımız daha anlamlı, daha güzel, daha kıymetli hale gelecek. Ayrıca gelecek nesillere de bunu aktarmamız gerekiyor."