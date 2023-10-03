  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Survivor öncesi müzik klibi

Survivor öncesi müzik klibi

Yayınlanma:
Survivor öncesi müzik klibi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Anıl Piyancı ikilisinin etkileyici yorumunun birleştiği ‘’Bana Cevap Ver’’ 6 Ekim’de Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!..

Son dönemlerin yükselen isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu ve rap müziğin en başarılı temsilcilerinden Anıl Piyancı güçlerini birleştirdi.

İmza attıkları her işte adlarından sıkça söz ettiren ve büyük beğeni toplayan Aleyna Kalaycıoğlu ve Anıl Piyancı “Bana Cevap Ver” şarkısı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

‘’Bana Cevap Ver’’ şarkısının sözleri Anıl Piyancı ve Oğuzhan Atmaca’ya ait, Aranjesi ise Can Deniz Coşkun (Ceyz) tarafından yapıldı.

“Bana Cevap Ver” için çekilen etkileyici sahnelere sahip klibin yönetmenliğini Serhat Çelikten üstlendi.

İkilnin etkileyici yorumunun birleştiği ‘’Bana Cevap Ver’’ 6 Ekim’de Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!..

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
İstiklal Marşı’mızın bilinmeyen hikayesi
İstiklal Marşı’mızın bilinmeyen hikayesi
Sıla sevgisi yağmur dinlemedi!
Sıla sevgisi yağmur dinlemedi!
Sanatçı Fatma Kadir ve İlhan Sayın Solo Sergileri ile ABD’de
Sanatçı Fatma Kadir ve İlhan Sayın Solo Sergileri ile ABD’de
İstanbul Günay Restaurant'ta Yazın İhtişamlı Finali: İbrahim Tatlıses'in Unutulmaz Gecesi
İstanbul Günay Restaurant'ta Yazın İhtişamlı Finali: İbrahim Tatlıses'in Unutulmaz Gecesi
Derya Bedavacı, İbrahim Erkal'ın 'HÜRMET' Albümünden Yeniden Yorumladığı 'De Get Yalan Dünya' İle Müzikseverlerin Gündeminde!
Derya Bedavacı, İbrahim Erkal'ın 'HÜRMET' Albümünden Yeniden Yorumladığı 'De Get Yalan Dünya' İle Müzikseverlerin Gündeminde!
Popstar Gökhan Özen'in Efsane Konseri: Kuruçeşme'de Yağmura Rağmen Sold Out!
Popstar Gökhan Özen'in Efsane Konseri: Kuruçeşme'de Yağmura Rağmen Sold Out!
Burcu Güneş'in Yeni Klibi 'Gülümse': KERRO ve Mili B İmzasıyla Müzik Ziyafeti!
Burcu Güneş'in Yeni Klibi 'Gülümse': KERRO ve Mili B İmzasıyla Müzik Ziyafeti!
Charlotte Cardin'in Büyüleyici Performansı: '99 Nights Tour' İstanbul Konseri
Charlotte Cardin'in Büyüleyici Performansı: '99 Nights Tour' İstanbul Konseri