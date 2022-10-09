"Sur Kültür Yolu Festivali" Diyarbakır'ı kültür ve sanat rotasına dönüştürdü

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kentte düzenlenen ve dün başlayan festival ilgiyle sürüyor.

Ziyaretçiler, İçkale'de açılan "Amida Höyük ve Artuklu Sarayı Kazıları Sergisi", "Siyah Beyaz Diyarbakır Sergisi", "Diyarbakır Kazı İzleri Sergisi", Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren ve sergiye değer görülen 39 resmin yer aldığı "11. Resim Yarışması Sergisi" ile Refik Anadol'un "Rönesans Rüyaları Sergisi"ni gezme fırsatı buldu.

Tarihi Keçi Burcu'nda Devrim Erbil'in "Teknikler ve Renkler Karma Sergisi" de sanatseverlerin beğenisini topladı.

Ulucami Meydanı'nda 1915'de Çanakkale'de şehit düşen Diyarbakırlı Bargirhanoğlu Şeyhmus'un hikayesinin anlatıldığı "Bir Yanımız Hep Çanakkale'de" adlı tiyatro oyunu da ilgiyle izlendi.

Cami avlusunda Fatih Çıtlak ile Okuma Dersleri-Devran Gösterisi de ilgi gördü.

Festival kapsamında Kapadokya'dan getirilen balonlardan biri tarihi İçkale'de yükseldi.