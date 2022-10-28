"Suğra ve Oğulları" 10. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışıyor

Oyuncu kadrosunda Humbat Ahmadzade, İlgar Jahangir, Pasha Mammadli ve Gunash Mehdizade'nin yer aldığı film, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Azerbaycan'da geçen dramatik bir hikayeyi anlatıyor.

Filmin yönetmeni İlgar Najaf ile görüntü yönetmeni Ayhan Salar, filmin hikayesini ve çekim sürecini anlattı.

Ermenistan'da 1975'te dünyaya gelen Najaf, 1988'de ailesiyle birlikte zorunlu göçle Azerbaycan'a yerleştiklerini belirterek, Azerbaycan Medeniyet Üniversitesi ve Tiflis'te yönetmenlik eğitimi aldığını söyledi.

Najaf, ilk uzun metrajı "Buta"yı 2010'da, ikinci filmi "Nar Bağı"nı 2017'de çektiğini aktararak, "Suğra ve Oğulları filmi, İkinci Dünya Savaşı'nda Azerbaycan'ın bir dağ köyünde iki oğluyla beraber yaşayan bir kadının dramını anlatıyor. Emperyalizm ve militarizmin bir aileyi nasıl dağıtabileceğini sade bir şekilde gösteriyor." dedi.

"Bu hikayelerden birçoğu ailemin de başına geldi"

Yapımın gerçek hikayelere dayandığına dikkati çeken Najaf, şunları kaydetti:

"Film, 'Sovyetler Birliği kurulduğunda hangi süreç yaşandı?', 'İnsanlar bu sisteme nasıl uymaya çalıştı?' ve 'Nasıl yaşamaya başladılar?' gibi soruları cevaplıyor. İzleyenler, bu sistemle mücadele edenlerin yıllarca çatıştıklarını çok net bir şekilde görebilir. Birçoğu öldürüldü ya da kaçmak zorunda kaldı. Suğra ve Oğulları kısa kısa hikayelerden oluşuyor ve bu hikayelerden birçoğu benim ailemin de başına gelmişti. O sebeple bu hikayeler o bölgenin hikayesiydi ve kendi yerinde filmi çektik."

İlgar Nacaf, festivallerin filmin daha çok insana ulaşmasında etkili olduğuna işaret ederek, "Bir izleyicinin bile izlemesi bizim için keyif verici. Her yönetmen festivalden ödülle dönmek ister. Bildiğim kadarıyla festivalde iyi filmler var. Biz filmimizin dünya prömiyerini Güney Kore'de Busan Uluslararası Film Festivali'nde yaptık. Daha sonra Almanya ve Hong Kong'da festivallerde yarıştı. Festival sürecine devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.