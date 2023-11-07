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Sufle'nin "Yazık Bana" klibinin sanat yönetmenliğini Ru Ceylan üstlendi

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Sufle'nin "Yazık Bana" klibinin sanat yönetmenliğini Ru Ceylan üstlendi
Son yıllarda birçok farklı disiplinde çalışmalar üreten sanatçı Ru Ceylan, sözü ve müziği İbrahim Erkal’a ait olan, Türk rock grubu Sufle'nin yeniden düzenlediği "Yazık Bana" şarkısının klibinin sanat yönetmenliğini üstlendi.

Arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal‘ın anısına hazırlanan “Hürmet” projesinin ikinci albümü “Hürmet II”, İskender Ulus prodüktörlüğünde dijital müzik platformlarında yerini aldı. Sanatçı Ru Ceylan, sanat yönetmenliğini üstlendiği "Yazık Bana" şarkısının klibinde, müzisyenlerin yorumuyla eski müzikhollerin havasını yaratırken fantezi müzik dünyasını daha büyülü, renkli ve bir o kadar doğal bir alanla tekrar yorumluyor. Klip hakkında “Karanlık içinde bir vaha. Sadece gözümüzü kırpmadan izleyeceğimiz bir döngü.” Diye bahseden Ceylan, bu nedenden dolayı bütün materyalleri canlı bitkilerden oluşturduklarının altını çiziyor.

Bugüne kadar Konuşan Resimler, Nörosanat Kod ve Puzzle Of Anatolia gibi birçok başarılı projeye imza atan multidisipliner sanatçı Ru Ceylan’ın, önümüzdeki aylarda lansmanını yapacağı yeni projesi ise sanatseverler tarafından merakla bekleniyor.

Video Klip İçin: https://youtu.be/mm2LBM702-g?si=ajQ_qHha0RecIlFI

Kaynak:Haber Kaynağı

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