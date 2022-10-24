Sudan Etnografya Müzesi ülke kültürüne ışık tutuyor

Başkent Hartum'daki Etnografya Müzesi, geniş ve çok kültürlü bir ülkenin etnik çeşitliliğini ve geleneklerini yansıtan sıra dışı bir eser koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Hartum Üniversitesi Caddesi ile Mek Nimir Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alan müze, 1956'da İngiliz sömürgesi döneminde ordu kulübü olarak kullanılan binada kuruldu.

İngiliz memurlar ve askeri görevlilerin ülkenin çeşitli bölgelerinden topladıkları parçalar, müzenin ilk çekirdeğini oluşturdu.

İşgal dönemi valisi Gordon Paşa'nın fakülte olarak kurduğu ve bugün Hartum Üniversitesi olarak kullanılan binada sergilenen koleksiyonlar, Sudan'ın bağımsızlığından kısa bir süre önce mevcut yerine taşındı.

Müzede, girişteki haritada detayları paylaşılan Beni Amir, Baggara, Nuba, Reşadiye ve 2011'de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan'daki Dinka ve Şilluk'un da yer aldığı onlarca kabilenin yaşamından kesitler sunuluyor.

Güney Sudan'ın krallarından Sultan Yambio'nun savaş zamanlarında kullanılan boğa şeklindeki devasa ahşap davulu, Nuba mutfağı ve Nuba Dağları'ndan Kambala dansçısı, hayvancılıkla geçinen Baggara halkına ait çadırlar, yöresel düğün merasimi Jirtig, kına ritüelleri, koku ve takılar ile Nil Nehri'ndeki yaşamı anlatan eserler öne çıkıyor.