SUÇÜSTÜ Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı!

İlk sayıda, bu toprakların ilk polisiyelerinin izinden giderek tefrika kültürünü yaşatma hedefiyle Didem Kazan Sol, Doruk Ateş, Günay Gafur ve Sanem Gonzales'un hikayelerinin ilk bölümleriyle karşılaşacaksınız.



Türkçe edebiyatta ilk defa tanışacağınız bir yazar: Waif Wander! En eski kadın suç yazarlarından biri olan bu özel yazarın "Suçun İzleri" adlı öyküsü N. Bengisu Günaydın tarafından dilimize kazandırıldı.



Dergide aynı zamanda Azime Güç'ün "Koku" adlı öyküsü de yer almaktadır.



Cenk Çalışır, Dark Polisiye kitap serisinin başlangıç hikayesini anlatırken, 2023 Kristal Kelepçe ödüllü yazar Hasan Bulut, karakteri Sıhhıye İhsan'a dair detayları paylaştı. "Yazarlar ve Karakterleri" serisi böylece ödüllü bir yazarla başlıyor.



A. Tunç, dergiye verdiği röportajda ikinci kitabına dair detayları paylaşırken mahlas ismi tercihinin arkasındaki nedeni de net bir şekilde aktardı.



SUÇÜSTÜ yazarlarının 2023'te okuyup beğendiği suç kitaplarından oluşan "2023 Yılının En Beğenilen Suç Kitapları Seçkisi" de bu yıl okuma listelerinize ekleyebileceğiniz pek çok eseri içeriyor.



Kitap incelemeleriyle Aysu Şahlı ve Selin Bak, kitap kapaklarından yaptığı tahlillerle Doruk Ateş, Agatha'nın Anahtarı kaçış oyununa dair yazısıyla Melih Günaydın ve Noel Baba'yı eksenine alan suç kitaplarına dair derlemesiyle Alper Kaya da ilk sayıda yer alan diğer isimler.