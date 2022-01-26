Steakroom’da canlı müzikle eğlence keyfi

Etiler Armutlu’da yer alan, etin en lezzetli hallerini sunan Steakroom, yemek keyfi sonrası canlı müzik keyfini misafirleriyle buluşturuyor. Özel davet ve kutlamalar için sıkça tercih edilen mekanda ilk performans gala gecesi, sesi ve sahne performansıyla büyüleyen Seda Mete ile 28 Ocak’ta başlıyor. Birbirinden lezzetli steaklerin yanı sıra, salata ve tatlılarının yanında şarapla uyumlu menüsüyle dikkatleri üzerine çeken mekan, steak restoran ve canlı müzik alanı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Steak restoran kısmında keyifle yemeğinizi yerken, yemek sonrası canlı müzik bölümünde eğlenerek geceyi sonlandırabilirsiniz. Müzik tarzı ve sahne alacak isimler programa göre değişiklik gösterirken, sınırlı sayıda misafir ağırlanıyor. Şimdiden İstanbul’un canlı müzik keyfi sunan en iyi mekanları arasında gösterilen Steakroom’da yerinizi ayırtabilirsiniz.