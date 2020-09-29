Spotify Yenilenen Zaman Kapsülü Çalma Listesi ile Zamanı Geriye Alıyor

Kullanıcıların kendi müzikal mazilerine daha kolay dalmaları için Spotify bugün, müzikseverleri o en eski müzik hatıralarınave anlarına götürmek için tasarlanan kişiselleştirilmiş çalma listesi Zaman Kapsülü’nün yeni versiyonunu sundu - bu en eski müzik anları ister 80’lerin rock’ı ister 90’ların şarkıları ya da 2000’lerin indie hitleri olsun.

Davranış Bilimci David DiSalvo’ya göre: “Müzik, aynı koku gibi, insanı doğrudan o nostaljik ana götüren şeylerden biri. Sizi tam olarak o yere götüyor. Örneğin, herkes ilk öpücüğü esnasında dinlediği o şarkıyı hatırlayabilir”.

‘Senin için derlendi’ bölümünde veya mobilde ‘Dönem müzikleri’ kısmında yer alan Zaman Kapsülü sık sık, sizi zaman içinde yolculuğa çıkaracak nostaljik şarkılarla güncelleniyor. Söz konusu yeni özellik, Spotify Free ve Premium kullanıcıları için iOS ve Android platformları üzerinden erişilebilir durumda.