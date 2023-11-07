Soundbank, Müzik Sektörünü Dönüştürerek Yeni Yatırım Fırsatları Yaratmak İçin Yola Çıkıyor

Son zamanlarda Borsa İstanbul'da yaşanan yukarı yönlü seyir, birçok şirketin halka arz sürecine girmesine neden oldu. Bu halka arzlarda hisselerin işlem görmeye başladığı ilk günden itibaren ciddi yükselişler yaşandı. Türkiye'de sadece son 2 ay içinde 10'dan fazla halka arz gerçekleşti ve bu alana olan ilgi milyonları aştı. Bu ilgi, büyüme potansiyeli nedeniyle müzik sektörüne de yatırımcıların ilgisini artırmış durumda.

Müzik sektörü, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların radarında

Müzik sektörü, son 2 yılda %15'in üzerinde bir büyüme oranı yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Dijital dinlenme gelirlerinin sektörün en büyük gelir kalemlerinden biri olması ve finansal göstergelerden minimum seviyede etkilenmesi, müziği cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Bu bağlamda, hem kurumsal yatırımcılar hem de bireysel yatırımcılar müzik dünyasına yöneliyor ve yatırım yapma fırsatlarını araştırıyor.

Sevdiğin şarkıya ve sanatçıya ortak ol” mottosuyla geçtiğimiz Ağustos ayında girişim yolculuğuna başlayan şirket, müzisyenlere gelirlerini dinleyenlerle paylaşmanın yolunu açacak.

2023 yılında 25 milyar dolardan daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor

Müziğin sosyal bağları güçlendiren ve insanları birleştiren bir araç olduğunu belirten Soundbank'in Kurucu Ortağı Tezcan Turasan, sektördeki dijital temelli dönüşümün, finans ve yatırım dünyasında da büyük değişikliklere yol açtığını ifade ediyor. Turasan, "Müzik, insanların duygusal bağ kurduğu bir sanat ve hayatın her anında bize eşlik ediyor. Bu dönemde, müzik sektörü büyük bir potansiyel barındırıyor ve yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor" dedi.

2023 yılında 25 milyar dolardan daha fazla gelir elde etmesi beklenen müzik endüstrisi, dijital dinleme gelirlerinin büyümesiyle geleceğe yönelik gelir beklentilerini ciddi seviyede artırıyor. Spotify, Apple Music ve Youtube Music gibi dijital müzik platformlarının yaygınlaşması, dijital müzik dinleme oranlarında artışa sebep oluyor ve bu da yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Müzikseverler, dijital müzik platformlarından müzik dinlediklerinde, her bir dinleme sonucunda şarkının hak sahiplerine belirli bir ödeme yapılıyor. Soundbank ise bu ödemeleri şarkı dinlendikçe zaman kısıtlaması olmadan düzenli bir şekilde hak sahiplerine ulaştıracak. Soundbank CFO'su Serdar Murat Şen, müzik dinlemenin ve müzikten elde edilecek gelirlerin geleneksel finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalardan bağımsız olduğunu , bu nedenden dolayı sektörün istikrarlı bir yatırım aracı olma potansiyeli barındırdığını ifade ediyor.

2,5 hafta içinde 12 bin 500'den fazla müziksever Soundbank erken erişim listesine katıldı

Soundbank, müziği dijitalleştirerek müzik dinleyicilerine, kullanıcılara, sanatçı fanlarına ve yatırımcılara şarkıların dijital dinlenme gelirlerine ortak olma fırsatı sunuyor. Soundbank'in erken erişim listesi Ağustos ayından bu yana aktif ve sadece 2,5 hafta içinde 12 bin 500'den fazla müziksever Soundbank'e erken erişim için bu listeye katıldı. Soundbank kurucu ortağı Kadir Sarban, müzik eserlerine Soundbank’de yer verme ve eserlerin gelir dağıtım süreçlerini en iyi şekilde yönetmek için büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirtiyor. Sarban, müziğe kolay erişebilmenin beraberinde getirdiği bu yeni yatırım fırsatı ile müzik dünyasının dinleyiciler ve yatırımcılar için daha çekici hale geldiğini vurguluyor.