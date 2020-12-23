Sosyal mesaj temalı eserlerinde fırçasının gücüyle dijital fotoğrafa meydan okuyor

Ressam Mustafa Yüce, hiperrealizm üslubuyla yaptığı çalışmalarında kadına şiddet, ilahi aşk ve mülteci sorunları gibi temaları incelikle işleyerek, sosyal ve toplumsal olaylara tercüman oluyor ve fırçasının gücüyle dijital fotoğrafa meydan okuyor.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde tamamlayan Yüce, "Hiperrealizm" adıyla ortaya çıkan resim veya heykelleri oluşturmak için kullanılan yöntemlerle, "Fotorealizm" akımının bir ilerlemesi olarak kabul edilen, yüksek çözünürlüklü fotoğrafa benzeyen resim türünü icra ediyor.

Şanlıurfa, Kütahya, İzmir ve İstanbul'da resim öğretmenliği yapan Yüce, halen Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğretmenliği görevini sürdürüyor.

Türkiye'de, bu alanda pastel tekniğinin ilk temsilcisi olarak gösterilen, pastel boyanın yanı sıra yağlıboya tekniğini de yorumlayarak sosyal ve toplumsal olayları çalışan Yüce, çocukluğundan bu yana kendini en iyi yansıtan alanın resim olduğunu ifade ediyor.

Yüce, Fransa, İngiltere Tayvan ve İstanbul'da yaklaşık 15 sergi gerçekleştirerek, kadına şiddet, ilahi aşk, mülteci ve doğa sorunlarını çalıştığı tuvaline, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya gündemine yerleşmesiyle birlikte "Kuytu" adını verdiği çalışmasına pandemiyi de konu etti.