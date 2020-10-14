Sosyal medya, sanatçılara ifade alanı yaratıyor

SANATTA SINIRLAR ORTADAN KALKIYOR

Tamamen bireysel olan eserler, sanatçının iç dünyası hakkında bilgiler sunuyor. Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini tek bir adreste toplayan Ressam Gökhan Yıldırım, fikir ve hayallerin özgür bir şekilde var olmasına destek oluyor. Sınırları ortadan kaldıran aynı zamanda sanatçı ve sanatseverin interaktif bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan @yildirimarte hesabı, ortaya atılan fikirlere ortak olma imkânı sunuyor.

Sanata katılımı

Sanat eğitimini ve

Sanatçıyla etkileşimi güçlendiren

sosyal medya platformları aracılığıyla, büyük emek verilerek ortaya çıkan eserlerin üretim gücü de artıyor.

SOSYAL MEDYADA SANAT TANITIMI NASIL YAPILIR?

Modern zamanların yoğun temposuna ayak uydurmaya çalışan sanat ve sanatseverleri bir araya getiren @yildirimarte aracılığıyla, hayranı olduğunuz sanatçılarla bağlantı kurma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Sanatçıların yeni ve geniş bir hayran kitlesi kurması için de bulunmaz bir fırsat yaratan sosyal medya platformları, günümüzde yeni nesil sanata da ilham vermeyi başarıyor. Sanatçının vizyonu ve ortaya çıkardığı eserler hakkında gerçek zamanlı bir hikâyenin mesafelerini ortadan kaldırarak geniş kitlelerle buluşması için alan yaratan Ressam Gökhan Yıldırım, düzenli paylaşımlarla evrensel bir iletişim dili kuruyor.

SANATI SEVEN İNSANLAR YENİ SANATÇILARI KEŞFEDİYOR!

Görsel çekiciliği olan eserlerle kişisel bir bağ kurmayı başaran takipçiler, dijital ortamda duyular ve hislerle sanat anlayışını geliştirme becerisine sahip oluyor. Takipçilerin belirleyici rolünü üstlendiği sosyal medya, eserler aracılığıyla insan algısının gelişmesine de katkı sağlıyor.

Sanat eserine erişimi kolaylaştırarak herkesin tutkularını açığa çıkarmasına destek veren Ressam Gökhan Yıldırım, her geçen gün artan takipçi kitlesiyle yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini hayatın merkezine yerleştiriyor. Sosyal medya çağında kazananın her zaman olduğu gibi yine ve yeniden “sanat” olması, toplumun geleceğini şekillendirecek en önemli ayrıntı olarak düşünülebilir.

GÜNCEL SANATI SOSYAL MEDYA MI ŞEKİLLENDİRİYOR?

Sanatçıların sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapması ve hayranlarıyla buluşmasına imkân veren Ressam Gökhan Yıldırım, adeta çevrimiçi yaşam alanına dönüşen dünyaya da yaratıcı, heyecanlı, renkli ve sınırsız bir gelecek hazırlıyor. Atölye çalışmalarının dahi sanal ortama taşındığı günümüzde, sanal ortamlar sayesinde milyonlarca kişi istediği an görünür olma fırsatını kolayca yakalayabiliyor.