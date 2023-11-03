  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Sonsuz Özlem 10 Kasım Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Sonsuz Özlem 10 Kasım Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Yayınlanma:
Sonsuz Özlem 10 Kasım Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
Kartal Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kartal Özel Oran Okulları’nda eğitim gören öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladığı “Sonsuz Özlem 10 Kasım” resim sergisi Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu’nda açıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın açılışını gerçekleştirdiği sergiye Oran Okulları Kartal Şubesi’nde eğitim gören ortaokul öğrencileri katıldı. Oldukça renkli geçen açılışta Başkan Yardımcısı Adem Uçar, günün anısına Oran Okulları İlkokul Müdürü Elif Dobrucalı’ya Kartal heykelciği takdim etti. Dobrucalı’nın da karşılık olarak plaket takdim ettiği açılışta Başkan Yardımcısı Adem Uçar, öğrencilere bu anlamlı sergiyi oluşturan her bir öğrenciye Kartal heykelciği takdim etti.

10 Kasım’a kadar Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda açık kalacak olan sergide öğrencilerin Atatürk’e olan sevgi ve özlem duygularını yansıtan eserler yer alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Duygu Soylu'ya müzik dünyası 'Dar geliyor'!
Duygu Soylu'ya müzik dünyası 'Dar geliyor'!
İki mühendisin müthiş buluşu dünyayı değiştirecek
İki mühendisin müthiş buluşu dünyayı değiştirecek
Orka Orkestrası’ndan “Deli Divane”
Orka Orkestrası’ndan “Deli Divane”
Türk yapımları Hollywood’u aydınlatacak
Türk yapımları Hollywood’u aydınlatacak
"11. Boğaziçi Film Festivali" 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
"11. Boğaziçi Film Festivali" 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
Barış ve mutluluk için 'Bir Mucize Lazım' dediler
Barış ve mutluluk için 'Bir Mucize Lazım' dediler
Filmde Sezen Aksu sürprizi
Filmde Sezen Aksu sürprizi
Rap müziğin iki güçlü ismi aynı şarkıda!
Rap müziğin iki güçlü ismi aynı şarkıda!