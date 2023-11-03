Sonsuz Özlem 10 Kasım Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın açılışını gerçekleştirdiği sergiye Oran Okulları Kartal Şubesi’nde eğitim gören ortaokul öğrencileri katıldı. Oldukça renkli geçen açılışta Başkan Yardımcısı Adem Uçar, günün anısına Oran Okulları İlkokul Müdürü Elif Dobrucalı’ya Kartal heykelciği takdim etti. Dobrucalı’nın da karşılık olarak plaket takdim ettiği açılışta Başkan Yardımcısı Adem Uçar, öğrencilere bu anlamlı sergiyi oluşturan her bir öğrenciye Kartal heykelciği takdim etti.

10 Kasım’a kadar Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda açık kalacak olan sergide öğrencilerin Atatürk’e olan sevgi ve özlem duygularını yansıtan eserler yer alıyor.