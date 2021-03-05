Sokakta yaşayanların zorluklarını gösterdi

Özsoy, söz ve müziği kendisine ait olan 'Serüven ' şarkısının klibinde 20 yıldır Beyoğlu'nda sokakta yaşayan Asım'ın pandemi döneminde sokağa çıkma yasağında yaşadığı zorlukları klibinde yansıttı. Yönetmen koltuğunda başarılı oyuncu Önder Yalçın'ın oturduğu klipte, Yalçın ve ekibi sokakta yaşayan Asım ile bir gün geçirerek her anını kayıt altına aldı. Yaklaşık iki gün süren çekimler sonucu Asım'ın ve onun gibi sokakta yaşayan evsizlerin sorunları klipte anlatılmaya çalışıldı. Serüven şarkısının yakın zamanda televizyon ekranları ve dijital platformlarda izleyicinin beğenisine sunulacak.