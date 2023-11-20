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Soğanlı Vadisi, TRT'de yayınlanacak "Karaağaç" dizisine ev sahipliği yapacak

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Soğanlı Vadisi, TRT'de yayınlanacak "Karaağaç" dizisine ev sahipliği yapacak
TRT'de yayınlanacak Karaağaç dizisinin çekimleri, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki turizm merkezi Soğanlı Vadisi'nde de yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hikayesi 1970'li yıllarda geçen ve başrolünde oyuncu Olgun Şimşek'in yer alacağı Karaağaç dizisi, kent merkezinde, Yeşilhisar ilçesinde ve Soğanlı Vadisi'nde çekilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gökmen Çiçek, bu tür yapımların bölgenin sahip olduğu görsel güzelliklere ek olarak mevcut turizm potansiyelinin işlerlik kazanması yönünden de büyük önem taşıdığını belirterek, bu yapımın, TRT gibi bir kuruluşta yayınlanacağı için de son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Karaağaç dizisinin çekimlerine yıl sonunda başlanacak ve yeni yılda TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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