Smyrna Tiyatrosu'nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu

Kadifekale ile Smyrna Agorası arasındaki yamaçta yer alan 2 bin yıllık tiyatrodaki son kazılar, uluslararası çaptaki buluntuları arkeoloji dünyasına kazandırdı.

Sahne binasında 13 kişinin yan yana oturarak birlikte kullanabileceği bir "sanatçı tuvaletini" 2021 yılında ortaya çıkaran kazı heyeti, bu keşiften kısa bir süre sonra 26 metrelik bir geçit buldu.

Yaklaşık 20 bin kişilik tiyatroya izleyicilerin ulaşmasını sağlayan "L" biçiminde inşa edilmiş 4 metre genişliğindeki geçit, kamulaştırma yöntemiyle yıkımı yapılan evlerin 6-7 metre altında keşfedildi.

Arkeologlar tarafından "vomitoryum" olarak adlandırılan geçidin oturma sıralarını güçlendirecek kemer ve tonoz bilgisiyle inşa edildiği tespit edildi.