Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 18 Bölüm Fragmanı İzle salgın
Türkiye'de 93 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 93 bin 586 kişinin...
Sanayi tesislerine elektrik kısıtlaması yarın sona erecek
Sanayi tesislerine elektrik kısıtlaması yarın...
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
BOTAŞ: İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan Türkiye'ye gaz arzı...

Smyrna Tiyatrosu'nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu

İzmir'in merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nin tiyatro bölümündeki kazılarda "sanatçı tuvaleti" bulan arkeologların bölgedeki son keşfi, 26 metre uzunluğunda ve "L" biçiminde inşa edilmiş 2 bin yıllık geçit oldu.

Smyrna Tiyatrosu'nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu

Kadifekale ile Smyrna Agorası arasındaki yamaçta yer alan 2 bin yıllık tiyatrodaki son kazılar, uluslararası çaptaki buluntuları arkeoloji dünyasına kazandırdı.

Sahne binasında 13 kişinin yan yana oturarak birlikte kullanabileceği bir "sanatçı tuvaletini" 2021 yılında ortaya çıkaran kazı heyeti, bu keşiften kısa bir süre sonra 26 metrelik bir geçit buldu.

Yaklaşık 20 bin kişilik tiyatroya izleyicilerin ulaşmasını sağlayan "L" biçiminde inşa edilmiş 4 metre genişliğindeki geçit, kamulaştırma yöntemiyle yıkımı yapılan evlerin 6-7 metre altında keşfedildi.

Arkeologlar tarafından "vomitoryum" olarak adlandırılan geçidin oturma sıralarını güçlendirecek kemer ve tonoz bilgisiyle inşa edildiği tespit edildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.