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"Sizin Perşembeniz" Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin konuğu Deniz Aktaş

İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanatçılarla bir araya getirmeye devam ediyor. 17 Aralık’taki Sanatçı Atölyeleri’nin çevrimiçi konuğu ise Deniz Aktaş

"Sizin Perşembeniz" Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin konuğu Deniz Aktaş

Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin aralık ayındaki konuğu Deniz Aktaş. Program, sanatçının kente odaklanan yapıtları hakkında bir sunum yapmasıyla başlıyor.

Aktaş’ın yaşadığı kentin değişimi ve dönüşümünün mimari ve kültürel açıdan duyguları üzerindeki etkilerini yapıtları aracılığıyla yorumlamasının ardından kısa bir söyleşi gerçekleşiyor. Sanatçının üretim pratiğinden ilham alan atölyede, katılımcılar yaşadıkları mahalleye ait fotoğrafları kolaj ve çizim yapmak için değerlendiriyor ve kendi anlatılarını oluşturuyorlar.

Sanatçının dünyasına yolculuk

Kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşan atölye programları sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaşmalarını sağlıyor. Sanatçıların dünyasında bir yolculuğa çıkaran “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’ne herkes ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, rezervasyonun ardından gönderilen ön bilgilendirme formuyla listelenmiş malzemeleri etkinlik gününde hazırlayıp, yine aynı formda iletilen adresten çevrimiçi uygulamaya girerek, programa dâhil oluyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Deniz Aktaşİstanbul ModernBorsa IstanbulSizin Perşembeniz
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