“Sivrisinekler” Türkiye’de ilk kez şehir tiyatroları’nda

Alice, Cenevre’de Higgs Bozonu’nun varlığını kanıtlamak için yapılan “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” projesinde çalışan bir bilim insanıdır. Kendisi gibi bilim insanı olan kocası, çocukları Luke küçükken ortadan kaybolmuştur ve bu onların hayatındaki kara deliktir.

Oyunun yönetmeni Ali Gökmen Altuğ, Sivrisinekler’i neden yönetmek istediğini şöyle anlatıyor:

“Lucy Kirkwood’un 2017 yılında yazdığı, Ekin Tuncay Turan tarafından dilimize çevrilen “Sivrisinekler” oyunu; hem sahip olduğu güçlü, çok boyutlu ve zengin yapısı, hem de öznel tercihlerle, okuduğum ilk andan itibaren hayran olduğum ve kalbimin hızlı çarpmasına sebep olan bir metin…

Öznel tercih penceresinden baktığımızda; oyunun konusunun ve karakterlerinin doğrudan fizikle ilgili olması, -mühendislik geçmişi olan fizik öğretmeni bir babanın, fen-matematik bölümü mezunu bir oğlu olarak-, metne ilk görüşte aşık olmama yetti diyebilirim.”

Ayşin Atav 11 Yıl Sonra Sahnelere Geri Dönüyor

İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez sahnelediğimiz Sivrisinekler oyununda yer alan usta oyuncu Ayşin Atav ile birlikte çifte heyecan yaşıyoruz.

Şehir Tiyatroları’nda oynadığı onlarca oyunun ardından emekli olan sanatçı, 11 yıl sonra Sivrisinekler oyunuyla yeniden sahnede.

Dramaturgisini Özge Ökten Yılmaz’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in, kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz’ın, video- görsel tasarımını Enes Altuğ Avşar’ın yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda; Ayşin Atav, Yeliz Gerçek, Senan Kara, Özgür Dereli, Ahhan Şener, Pınar Demiral, Volkan Öztürk, Ümran İnceoğlu, Pınar Pamuk rol alıyor.