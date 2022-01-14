Sivas'ta müze sayısı artacak

Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğu kente, Sivas Valiliğinin son yıllarda yürüttüğü çalışmalarla Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi kazandırıldı.

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın her alanda tematik müzeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kentte daha önce Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğunu belirten Ayhan, "2023 yılına kadar 20 müze kuracağız. Buna da 'Müze Kenti Sivas' dedik." dedi.

Ayhan, müzelerin tarihsel geçmişi ve kültürü göz önüne çıkarttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müzeler insanların geçmişle bağını güçlü bir şekilde kuruyor. Müzeler bir hafızadır. İnsanların gezip, hoşça vakit geçirebilecekleri bir alandır. Müzecilik modernliğin, medeniliğin ve zenginliğin bir alametidir. Müze gezen bir kişinin kültürel birikimi, tarihe olan geçmişi, yaşam kültürüne saygısı vardır. Müzeden istifade etmek sosyal refahın, kültürel seviyenin arttığını göstermektedir. Sivas'ta bunlar vardı, dolayısıyla hangi müzeleri öncelik vereceğiz bunu sıraya koyduk. Bunlar içerisinde Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi'ni hizmete aldık."