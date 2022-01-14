Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Grafiti Çiğdem Ulubaş Yozgat Boğazlıyanda çimento fabrikası korona mısır gösteri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson...
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi
Test ve Eğitim Gemisi TCG...
Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek
Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam...
Türkiye genelinde 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı
Türkiye genelinde 20 bin 843...

Sivas'ta müze sayısı artacak

Sivas Valiliği, "Müze Kenti Sivas" projesi kapsamında kente yeni müzeler kazandırılması için çalışma başlattı.

Sivas'ta müze sayısı artacak

Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğu kente, Sivas Valiliğinin son yıllarda yürüttüğü çalışmalarla Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi kazandırıldı.

Vali Salih Ayhan,  Sivas'ın her alanda tematik müzeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kentte daha önce Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğunu belirten Ayhan, "2023 yılına kadar 20 müze kuracağız. Buna da 'Müze Kenti Sivas' dedik." dedi.

Ayhan, müzelerin tarihsel geçmişi ve kültürü göz önüne çıkarttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müzeler insanların geçmişle bağını güçlü bir şekilde kuruyor. Müzeler bir hafızadır. İnsanların gezip, hoşça vakit geçirebilecekleri bir alandır. Müzecilik modernliğin, medeniliğin ve zenginliğin bir alametidir. Müze gezen bir kişinin kültürel birikimi, tarihe olan geçmişi, yaşam kültürüne saygısı vardır. Müzeden istifade etmek sosyal refahın, kültürel seviyenin arttığını göstermektedir. Sivas'ta bunlar vardı, dolayısıyla hangi müzeleri öncelik vereceğiz bunu sıraya koyduk. Bunlar içerisinde Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi'ni hizmete aldık."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.