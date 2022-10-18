Son Dakika

Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne yabancı turist ilgisi artıyor

Sivas Belediyesinin "Hobbit evleri"nden esinlenerek inşa ettiği yamaç evlerini yabancı turistler de tercih ediyor.

KÜLTÜR-SANAT 18.10.2022, 13:00
Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne yabancı turist ilgisi artıyor

Sivas'ın merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan, toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken 23 ev, tatil yapmak isteyen ziyaretçilerine doğayla iç içe, otel konforunda konaklama imkanı sunuyor.

İçerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bölümleri olan ve bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayan evler, son dönemde yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerden yoğun talep görüyor.

İşletmeci Mehmet Çoştanoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 döneminde evleri kapsamlı tadilattan geçirdiklerini söyledi.

Salgının ardından yurt içinden ve dışından çok ciddi talep gelmeye başladığını ve yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını anlatan Çoştanoğlu, şöyle konuştu:

"Müşterilerimizin hepsi buradan çok mutlu ayrılıyor. Onların mutluluğunu görünce vermiş olduğumuz emekler bizleri memnun ediyor. Gelenler ilk etapta evleri küçük sanıyor. Evlerin içerisine girdikleri zaman, ne kadar ferah olduğunu görüyorlar. Burası tam bir aile ortamı, insanlar aileleri ile geldikleri için mutlu, huzurlu ayrılıyor. Bunu da müşterilerimize yaşattığımız için bizler de mutlu oluyoruz. Evlerimizde Almanya, Rusya, Ukrayna, İran, Bulgaristan, Belarus ve Yunanistan'dan gelen misafirlerimiz var. Misafirlerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yakın illerden ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden ciddi rağbet var. Türkiye'den en çok ilgi Antalya tarafından."

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3