Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne yabancı turist ilgisi artıyor

Sivas'ın merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan, toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken 23 ev, tatil yapmak isteyen ziyaretçilerine doğayla iç içe, otel konforunda konaklama imkanı sunuyor.

İçerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bölümleri olan ve bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayan evler, son dönemde yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerden yoğun talep görüyor.

İşletmeci Mehmet Çoştanoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 döneminde evleri kapsamlı tadilattan geçirdiklerini söyledi.

Salgının ardından yurt içinden ve dışından çok ciddi talep gelmeye başladığını ve yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını anlatan Çoştanoğlu, şöyle konuştu:

"Müşterilerimizin hepsi buradan çok mutlu ayrılıyor. Onların mutluluğunu görünce vermiş olduğumuz emekler bizleri memnun ediyor. Gelenler ilk etapta evleri küçük sanıyor. Evlerin içerisine girdikleri zaman, ne kadar ferah olduğunu görüyorlar. Burası tam bir aile ortamı, insanlar aileleri ile geldikleri için mutlu, huzurlu ayrılıyor. Bunu da müşterilerimize yaşattığımız için bizler de mutlu oluyoruz. Evlerimizde Almanya, Rusya, Ukrayna, İran, Bulgaristan, Belarus ve Yunanistan'dan gelen misafirlerimiz var. Misafirlerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yakın illerden ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden ciddi rağbet var. Türkiye'den en çok ilgi Antalya tarafından."